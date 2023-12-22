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Teknoloji-Bilişim
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Dünyada bir ilki başardılar! Mürettebatsız kargo uçağı

2023-12-22 20:54:48
Dünyada bir ilki başardılar! Mürettebatsız kargo uçağı

Reliable Robotics isimli firma ilk kez bir kargo uçağını otonom olarak uçurdu.

#1
Foto - Dünyada bir ilki başardılar! Mürettebatsız kargo uçağı

Havacılık endüstrisinde dönüm noktalarından biri yaşandı. Textron Aviation’ın Cessna 208B Caravan modeli, Reliable Robotics’in otonom uçuş sistemi ile donatılarak mürettebatsız bir kargo uçuşu gerçekleştirdi.

#2
Foto - Dünyada bir ilki başardılar! Mürettebatsız kargo uçağı

Bu olay, uçağın taksiden kalkışından inişine kadar olan tüm süreçlerin otomatikleştirildiği ilk otonom kargo uçuşu olarak kayıtlara geçti.

#3
Foto - Dünyada bir ilki başardılar! Mürettebatsız kargo uçağı

Mürettebatsız Cessna Caravan, Reliable Robotics’in 50 mil uzaklıktaki kontrol merkezi tarafından uzaktan bir pilot tarafından denetlendi. Şirket, otonom uçuş sisteminin uçaktan bağımsız çalıştığını ve mürettebatsız uçuş için gereken güvenilirlik seviyelerine ulaşmak için gelişmiş navigasyon teknolojilerini bir araya getirdiğini belirtti.

#4
Foto - Dünyada bir ilki başardılar! Mürettebatsız kargo uçağı

Reliable Robotics’in açıklamasına göre, bu mürettebatsız kargo uçağı uçuş sistemi, araziye kontrollü uçuşu ve uçuş sırasında kontrol kaybını önleyerek ölümcül havacılık kazalarını büyük ölçüde azaltabilecek bir teknoloji sunuyor.

#5
Foto - Dünyada bir ilki başardılar! Mürettebatsız kargo uçağı

Textron Aviation’ın mühendislik ve programlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Chris Hearne, “Reliable Robotics ile olan ilişkimiz, havacılıkta sürekli iyileştirmeler sağlama hedefimize büyük bir adım attı. Mürettebatsız Cessna Caravan’ın başarılı uçuşu, sektöre yeni teknolojilerin kazandırılması açısından önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.

#6
Foto - Dünyada bir ilki başardılar! Mürettebatsız kargo uçağı

Bu gelişme, sadece kargo taşımacılığı alanında daha verimli ve geniş kapsamlı teslimat seçeneklerini mümkün kılmanın ötesinde, Reliable Robotics ve ABD Hava Kuvvetleri’nin askeri sınıf otonom uçaklar yaratma konusundaki ortaklıklarını ilerletme potansiyelini de taşıyor.

#7
Foto - Dünyada bir ilki başardılar! Mürettebatsız kargo uçağı

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Haziran ayında Reliable Robotics’in otonom uçuş sistemi için sertifikasyon planını resmen kabul ederek, uçak otomasyon sistemlerinin ticari kullanımına yeşil ışık yaktı. Bu gelişme, havacılık endüstrisinin gelecekteki teknolojik evriminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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