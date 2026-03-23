Dünyaca ünlü şekerleme markalarına rakip tarif: Deneme yapın! Tarif defterinin vazgeçilmezi olur

Bu yöresel bir kurabiye. böyle bir lezzet yok. Onlarca yıldır yapılan bu tarifin kokusu evi sarar. Yaparken dağılır ama sakın korkmayın elimizle sekil verirken iyice bastırıp sertleştiricez. 250gr. Tereyağla şekeri karıştırıp un ekliyoruz. Hamur kıvamına gelince elimizle yuvarlak yapıyor bastırıyoruz. 2 ye kesip tepsiye diziyoruz. 180 derecede kızara kadar pişiriyoruz. İşte bu kadar kolay.... Sadece 3 malzeme ile olan bu tarifle şekilerini isteyen ayrı ayrı yaptı.