2023-12-29 12:14:38 Dünya yeni bir canlının istilasıyla karşı karşıya! Toprağı darbeli matkap gibi kazan canlı mahalleyi sardı, her yerden böyle fırladı
Dünya yeni bir canlının istilasıyla karşı karşıya kalabilir. ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Phoenix bölgesi sakinleri, son dönemde sık sık kunduzlarla karşılaşmaya başlayınca şaşkına döndü. Her yerden fırlayan hayvanlar, en son bir ağacı kemirirken görüldü. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, hayvanın kısa sürede ağacı paramparça ettiğini gördü. Yetkililer, hayvanların yanlış yöne gittikleri için bölgede olduklarını söylüyor ancak bölge sakinleri, daha büyük istiladan korkuyor.