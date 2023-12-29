Dünya yeni bir canlının istilasıyla karşı karşıya! Toprağı darbeli matkap gibi kazan canlı mahalleyi sardı, her yerden böyle fırladı

Arizona'da vahşi doğada yalnızca 200 kadar kunduzun yaşadığına inanılıyor ve bunlar genellikle büyük su yollarının yakınındaki bölgelere yaşıyor. Carr, kunduzların muhtemelen kendi nehir sistemlerinde yanlış yönlere giderek Vadi'ye ulaştıklarını söyledi. Carr, "Nehir sistemlerinden geliyor olmalılar çünkü Phoenix'te yaşayan ve kanallara dalıp dışarı çıkan bir grup kunduz bulamazsınız" dedi. Ancak bölge sakinleri, olası bir istiladan dolayı tedirgin olduklarını dile getirdi.