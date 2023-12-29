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Dünya yeni bir canlının istilasıyla karşı karşıya! Toprağı darbeli matkap gibi kazan canlı mahalleyi sardı, her yerden böyle fırladı

2023-12-29 12:14:38
Dünya yeni bir canlının istilasıyla karşı karşıya! Toprağı darbeli matkap gibi kazan canlı mahalleyi sardı, her yerden böyle fırladı

Dünya yeni bir canlının istilasıyla karşı karşıya kalabilir. ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Phoenix bölgesi sakinleri, son dönemde sık sık kunduzlarla karşılaşmaya başlayınca şaşkına döndü. Her yerden fırlayan hayvanlar, en son bir ağacı kemirirken görüldü. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, hayvanın kısa sürede ağacı paramparça ettiğini gördü. Yetkililer, hayvanların yanlış yöne gittikleri için bölgede olduklarını söylüyor ancak bölge sakinleri, daha büyük istiladan korkuyor.

#1
Foto - Dünya yeni bir canlının istilasıyla karşı karşıya! Toprağı darbeli matkap gibi kazan canlı mahalleyi sardı, her yerden böyle fırladı

ABD'ye bağlı Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde artan kunduz popülasyonu dikkat çekiyor. Bölge de yaşayan pek çok kişi son dönemde, şehrin farklı bölgelerinde kunduzlarla karşılaştıklarını söylüyor. Şehirde yer alan Güneybatı Yaban Hayatı Koruma Merkezi, kendilerine gelen son ihbarın, Phoenix'in Arcadia mahallesinden bildirildiğini ve hayvanın bir ağacı kemirmekte olduğunun bilgisinin verildiğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipten biri, "Ben oraya vardığımda neredeyse ağacın yarısını kemirmişti. Etrafında oluşan kalabalıktan tamamen etkilenmemişti." dedi.

#2
Foto - Dünya yeni bir canlının istilasıyla karşı karşıya! Toprağı darbeli matkap gibi kazan canlı mahalleyi sardı, her yerden böyle fırladı

Kurtarma ekibi, kunduzun yakın zamanda Phoenix ve Tempe'de görülen üçüncü kunduz olduğunu söyledi. Güneybatı Yaban Hayatı Koruma Merkezi'nin geliştirme müdürü Jamie Hass Oliver, "Seni bilmem ama Arcadia'da hiç kunduz görmedim. Yani oldukça sıra dışı bir manzara." dedi.

#3
Foto - Dünya yeni bir canlının istilasıyla karşı karşıya! Toprağı darbeli matkap gibi kazan canlı mahalleyi sardı, her yerden böyle fırladı

Arizona'da vahşi doğada yalnızca 200 kadar kunduzun yaşadığına inanılıyor ve bunlar genellikle büyük su yollarının yakınındaki bölgelere yaşıyor. Carr, kunduzların muhtemelen kendi nehir sistemlerinde yanlış yönlere giderek Vadi'ye ulaştıklarını söyledi. Carr, "Nehir sistemlerinden geliyor olmalılar çünkü Phoenix'te yaşayan ve kanallara dalıp dışarı çıkan bir grup kunduz bulamazsınız" dedi. Ancak bölge sakinleri, olası bir istiladan dolayı tedirgin olduklarını dile getirdi.

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