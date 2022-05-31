2022-05-31 10:44:51 Dünya Ukrayna askerini konuşuyor! Rus ordusuna tek başına direndi
Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ukrayna 24 Şubat'tan beri Rus saldırılarına karşı direnirken, Ukrayna'nın direncini kıramayan Moskova rotasını ülkenin doğusuna çevirmiş durumda. Haftalarca süren Kiev kuşatmasına rağmen kenti alamayan Rus ordusuna karşı direnişin son durağı ise önemli sanayi kentleri olan Severodonetsk ve Lysychansk. Zira Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.