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Dünya
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Dünya Ukrayna askerini konuşuyor! Rus ordusuna tek başına direndi

2022-05-31 10:44:51
Dünya Ukrayna askerini konuşuyor! Rus ordusuna tek başına direndi

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ukrayna 24 Şubat'tan beri Rus saldırılarına karşı direnirken, Ukrayna'nın direncini kıramayan Moskova rotasını ülkenin doğusuna çevirmiş durumda. Haftalarca süren Kiev kuşatmasına rağmen kenti alamayan Rus ordusuna karşı direnişin son durağı ise önemli sanayi kentleri olan Severodonetsk ve Lysychansk. Zira Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

#1
Foto - RUS ORDUSUNA TEK BAŞINA DİRENDİ Stratejik öneme sahip bölgedeki çatışmalar hız kesmeden devam ederken gelen görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

RUS ORDUSUNA TEK BAŞINA DİRENDİ Stratejik öneme sahip bölgedeki çatışmalar hız kesmeden devam ederken gelen görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

#2
Foto - Birinci Dünya Savaşı'nı andıran süper savaşlarına sahne olan bölgede bir Ukraynalı askerin tek başına Rus güçlerine direndiği anlar drone kamerası ile saniye saniye görüntülendi. İngiliz Daily Mail gazetesi askerin çekilen birliğine zaman kazandırmak için geride kaldığını ve tek başına savaştığını yazdı. Bir süre sayı olarak kendisinden üstün olan düşmana direnen askerin el bombası ile öldürüldüğü açıklandı.

Birinci Dünya Savaşı'nı andıran süper savaşlarına sahne olan bölgede bir Ukraynalı askerin tek başına Rus güçlerine direndiği anlar drone kamerası ile saniye saniye görüntülendi. İngiliz Daily Mail gazetesi askerin çekilen birliğine zaman kazandırmak için geride kaldığını ve tek başına savaştığını yazdı. Bir süre sayı olarak kendisinden üstün olan düşmana direnen askerin el bombası ile öldürüldüğü açıklandı.

#3
Foto - ADI BİLİNMİYOR, LAKABI 'EN CESUR ASKER' Ukraynalı askerin direnişi internette viral oldu ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı isimsiz askeri 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak nitelendirdi.

ADI BİLİNMİYOR, LAKABI 'EN CESUR ASKER' Ukraynalı askerin direnişi internette viral oldu ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı isimsiz askeri 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak nitelendirdi.

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