Dünya Ukrayna askerini konuşuyor! Rus ordusuna tek başına direndi

Birinci Dünya Savaşı'nı andıran süper savaşlarına sahne olan bölgede bir Ukraynalı askerin tek başına Rus güçlerine direndiği anlar drone kamerası ile saniye saniye görüntülendi. İngiliz Daily Mail gazetesi askerin çekilen birliğine zaman kazandırmak için geride kaldığını ve tek başına savaştığını yazdı. Bir süre sayı olarak kendisinden üstün olan düşmana direnen askerin el bombası ile öldürüldüğü açıklandı.