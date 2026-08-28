Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye'yi merak ediyor...

Yeni sistemde uluslararası erişimin somut kriterlerle ele alındığını aktaran Ersoy, televizyon reytinglerinin yanında dijital izlenme verilerinin de dikkate alınacağını söyledi. En az üç kıtada ve 10 ülkede yayımlanan yapımlar değerlendirilirken ihracat performansının yanında Türkiye’nin tanıtımına, Türkçenin uluslararası görünürlüğüne ve hedef turizm pazarlarına sağlanan katkının da gözetileceğini bildirdi. Bakan Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla hayata geçirilen yeni modeli sektörün uluslararası rekabet gücüne ve Türkiye markasına yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade etti. TGA’nın Tanıtım Gücü Türk Dizileriyle Buluşacak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının uluslararası tanıtım kapasitesinin de bu stratejinin önemli bir parçası olduğunu belirten Ersoy, TGA’nın hedef pazarlardaki birikimi ve destinasyon odaklı yaklaşımıyla Türk dizilerinin dünyada oluşturduğu ilgiyi Türkiye’ye yönelik seyahat motivasyonuna dönüştürecek yeni imkânlar üzerinde çalışıldığını açıkladı. TGA aracılığıyla dünyada milyonlarca insanın tanıdığı ve takip ettiği oyuncuların Türkiye’nin destinasyonları, gastronomisi, kültürel mirası ve turizm çeşitliliğiyle buluşturulacağı tanıtım çalışmalarının geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. 8 Mini Diziyle 9 Milyar Gösterim Bakan Ersoy, Haziran 2025’te “Antalya Gambit” ile başlayan mini dizi iletişim projesine de değinerek “İstanbul My Love”, “Hidden Lover”, “An İstanbul Story”, “Cappadocia Fairytale”, “Turquoise Summer”, “Whisper of Origins” ve “Taste of İzmir” ile birlikte toplam 8 mini dizinin yayına alındığını açıkladı. Ersoy, bu çalışmalarla 9 milyar gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaşıldığını belirterek rakamların erişim, iletişim ve etkileşim kapasitesinin büyüklüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.