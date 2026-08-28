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Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye'yi merak ediyor...

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Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye'yi merak ediyor...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul’da düzenlenen üç günlük “Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri Uluslararası Medya Programı” başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın sektör temsilcileriyle buluştuğu programda, Türk dizilerinin küresel başarısı ile Türkiye’nin tanıtımına ve turizmine katkıları ele alındı. Bakan Ersoy, dizi sektörüne yönelik destek politikalarında yeni bir dönemin başlatıldığını açıkladı.

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Foto - Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye'yi merak ediyor...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanlığınca düzenlenen “Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri” programında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. İstanbul’da gerçekleştirilen programın açılış konuşmalarını İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Bakan Ersoy yaptı.

#2
Foto - Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye'yi merak ediyor...

Bakan Ersoy, Türkiye markasının dünyadaki en güçlü taşıyıcılarından birinin Türk dizileri olduğunu belirterek dünyanın farklı coğrafyalarında ve farklı kültürlerinde yaklaşık 1 milyar insanın Türk dizilerini izlediğini söyledi. Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya uzanan 170’e yakın ülkede Türkçe hikâyelerin anlatıldığını kaydeden Ersoy, İstanbul’un sokaklarından Kapadokya’nın manzaralarına, Ege sofralarından Anadolu’nun binlerce yıllık mirasına kadar Türkiye’ye ait değerlerin milyonlarca insanın ekranına ulaştığını ifade etti.

#3
Foto - Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye'yi merak ediyor...

Bakan Ersoy, bu ölçeğin artık yalnızca bir sektör başarısı olmadığının altını çizerek, “Bu, Türkiye’nin küresel anlatı gücüdür.” dedi.

#4
Foto - Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye'yi merak ediyor...

Türkiye’nin bugün dizi ihracatında dünyanın önde gelen üç ülkesinden biri konumunda bulunduğunu kaydeden Ersoy, uluslararası araştırmaların Türk dizilerinin Afrika’dan Orta Doğu’ya, Güney Amerika’dan Balkanlara uzanan geniş bir dolaşım ağı oluşturduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Ersoy, Türk dizilerinin küresel başarısının geçici bir ilgi dalgası olmadığını, dünya içerik pazarındaki dönüşüm içerisinde büyüyen stratejik bir kapasiteye dönüştüğünü belirtti.

#5
Foto - Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye'yi merak ediyor...

Türk dizilerinin etkisinin rakamların ötesine geçtiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, dizilerin yalnızca izlenmediğini, Türkiye’ye yönelik merakı da artırdığını söyledi. İzleyicilerin diziler aracılığıyla Türkçe kelimeler öğrendiğini; Türk müziğini, gastronomisini, geleneklerini ve yaşam kültürünü tanıdığını belirten Ersoy, ekranda görülen şehirlerin ve çekim mekânlarının da araştırıldığını ifade etti. Mesele Artık Dizilerin Kaç Ülkede İzlendiği Değil “Screen tourism”, yani ekran turizminin ülkelerin tanıtım ve destinasyon stratejilerinin önemli unsurlarından biri hâline geldiğini belirten Ersoy, Türkiye’nin bu alanda son derece güçlü bir başlangıç noktasına sahip olduğunu ifade etti. Türkiye’nin turizm gücü ile geniş coğrafyalara ulaşan dizi sektörünün aynı stratejik hedef etrafında buluşturulması gerektiğini ifade eden Ersoy, meselenin artık yalnızca dizilerin kaç ülkede izlendiği olmadığını vurguladı.

#6
Foto - Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye'yi merak ediyor...

Bakan Ersoy, asıl meselenin bu olağanüstü küresel erişimin Türkiye’nin kültürel etkisine, turizm gücüne ve marka değerine nasıl dönüştürüleceği olduğunu söyledi. Türk Dizilerine Destekte Yeni Dönem Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü eliyle Türk dizi sektörüne yönelik destek politikalarında yeni bir dönem başlatıldığını açıkladı. Yeni dönemin merkezinde Türk dizilerinin küresel yolculuğunu desteklemek ve elde edilen başarıdan Türkiye için daha fazla değer üretmek olduğunu ifade eden Ersoy, destek sisteminin daha esnek ve uluslararası başarıyı daha güçlü teşvik eden bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi. Bir sezon yayımlanmış olma şartının kaldırıldığını belirten Ersoy, desteklerin bölüm bazında değerlendirilebilmesinin ve aynı yapım şirketinin birden fazla projesinin desteklenmesinin önünün açıldığını kaydetti.

#7
Foto - Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye'yi merak ediyor...

Yeni sistemde uluslararası erişimin somut kriterlerle ele alındığını aktaran Ersoy, televizyon reytinglerinin yanında dijital izlenme verilerinin de dikkate alınacağını söyledi. En az üç kıtada ve 10 ülkede yayımlanan yapımlar değerlendirilirken ihracat performansının yanında Türkiye’nin tanıtımına, Türkçenin uluslararası görünürlüğüne ve hedef turizm pazarlarına sağlanan katkının da gözetileceğini bildirdi. Bakan Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla hayata geçirilen yeni modeli sektörün uluslararası rekabet gücüne ve Türkiye markasına yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade etti. TGA’nın Tanıtım Gücü Türk Dizileriyle Buluşacak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının uluslararası tanıtım kapasitesinin de bu stratejinin önemli bir parçası olduğunu belirten Ersoy, TGA’nın hedef pazarlardaki birikimi ve destinasyon odaklı yaklaşımıyla Türk dizilerinin dünyada oluşturduğu ilgiyi Türkiye’ye yönelik seyahat motivasyonuna dönüştürecek yeni imkânlar üzerinde çalışıldığını açıkladı. TGA aracılığıyla dünyada milyonlarca insanın tanıdığı ve takip ettiği oyuncuların Türkiye’nin destinasyonları, gastronomisi, kültürel mirası ve turizm çeşitliliğiyle buluşturulacağı tanıtım çalışmalarının geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. 8 Mini Diziyle 9 Milyar Gösterim Bakan Ersoy, Haziran 2025’te “Antalya Gambit” ile başlayan mini dizi iletişim projesine de değinerek “İstanbul My Love”, “Hidden Lover”, “An İstanbul Story”, “Cappadocia Fairytale”, “Turquoise Summer”, “Whisper of Origins” ve “Taste of İzmir” ile birlikte toplam 8 mini dizinin yayına alındığını açıkladı. Ersoy, bu çalışmalarla 9 milyar gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaşıldığını belirterek rakamların erişim, iletişim ve etkileşim kapasitesinin büyüklüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

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