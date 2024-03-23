Dünya tir tir titreyecek! Türk roketi ABD gemisini batırdı

Konuya ilişkin bir diğer uzmanın değerlendirmesi ise şu yönde: “Hiçbir gemi kimliksiz değildir. Gemi hizmetten çıkarılınca envanterden çıktığı için o artık bir TCG değildir. Geminin ömür devri boyunca aldığı isimler ne olursa olsun menşeine yani doğumuna döner. Yani bu bir ticaret gemisi olsaydı tescil limanındaki ismi ile anılacaktı. Bu da aynı mantıkla gemiyi üreten orijinatör ne ise ona döndü. Örneğin biz TCG Muratreis denizaltısını hizmet dışına çıkardığımızda hibe anlaşması gereğince ABD’ye geri verdik. Çünkü bu gemi nükleer denizaltıların ilk prototipiydi. ABD bayrağı toka edilerek vatanına geri döndü ve orijinal adıyla müze yapıldı. Sonuç olarak ilk tescil edildiğinde adı neyse malikine dönerken o isim verilir. Gazal’ın hangi yolla temin edildiğini bilmiyorum. Geri verilmediğine göre askeri yardım değil, hibe statüsünde verilmiş olmalı. Siyasi olarak bir Türk gemisini batırmak uygun olmayacağından orijinal ismini kullanmışlardır. Ki bana göre doğru yapılmıştır. Bizim değilse tescil adına dönmüştür.”