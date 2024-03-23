Dünya tir tir titreyecek! Türk roketi ABD gemisini batırdı

İlginçtir ki; batırılan hedef geminin daha önce münfesih Gazal römorkörü olduğu açıklanmıştı. Gazal römorkörü, 1972 yılında ABD’den satın alınarak Türk Donanması’na katılmış, 45 yıllık hizmetinin ardından 2017 yılında emekliye ayrılmıştı. 1942’de ABD’de üretilen geminin ilk adı ise USS Sioux idi. Gemi, İkinci Dünya Savaşı’na katılarak Japonların bir intihar denizaltısını batırmış, Iwo Jima ve Okinawa operasyonlarında yer almış ve Vietnam Savaşı’nı görmüştü. İşte ilk AKYA atışının anısına TCG Preveze’ye çakılan plakette, “Münfesih Gazal” yerine “Ex Sioux” adına yer verildi. Kimileri, “Gazal’ı batırdık” dememek için eski ismin tercih edildiğini söylerken, kimileri bu durumu “ABD’ye bir mesaj” olarak niteledi. Benim aklıma ise bir anda Olacak O Kadar’ın o meşhur müziği geldi: “Arada bir zülfü yare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk.”