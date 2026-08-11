Dünya sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor!

Danimarka: 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlamasında hükümet ve muhalefet uzlaştı; yaş doğrulama araçları hayata geçiriliyor. Finlandiya: 13 yaş altına akıllı telefon ve sosyal medya yasaklanması tavsiye edilirken, Başbakan Petteri Orpo 15 yaş altı kısıtlamalara tam destek verdi. Çekya: 15 yaş altı erişim kısıtlaması gündemde. Okullarda telefon ve elektronik cihaz kullanımı tamamen yasaklanıyor. İtalya & Slovenya: 15 yaş altı sosyal medya kısıtlamalarını içeren yasa tasarılarını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Avusturya: Koalisyon hükümeti 14 yaş altı kısıtlamalar konusunda mutabakata vardı. İsveç & Baltık Ülkeleri (Estonya, Letonya, Litvanya): Okullarda telefon kullanımını yasaklayan ve dijital güvenliği artıran sert tedbirleri devreye alıyor. (Not: Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini tamamen yasaklayan ilk ülke olmuştu.)