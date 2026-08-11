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Dünya sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor!

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Dünya sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor!

ABD'de Meta ve TikTok'a karşı açılan davaların düşürülmesi yönündeki talepler reddedilirken, Avrupa'da çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar gündeme geliyor. AB ülkeleri ve Komisyon, 13-16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için peş peşe yasal düzenlemeler hazırlıyor. Küresel ölçekte sosyal medya devlerine yönelik baskılar ve hukuki kuşatma en üst seviyeye ulaştı. ABD'de temyiz mahkemesinin Meta ve TikTok aleyhine verdiği kritik kararın ardından, Avrupa genelinde çocukları ve gençleri bağımlılık ile ruh sağlığı risklerinden korumayı hedefleyen devasa bir yasak dalgası başladı.

#1
Foto - Dünya sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor!

ABD'DE MAHKEMEDEN META VE TİKTOK'A SOĞUK DUŞ ABD'de Temyiz Mahkemesi, Meta (Instagram, Facebook) ve TikTok'un platform tasarımlarının kullanıcılara ve çocuklara zarar verdiği iddiasıyla açılan binlerce davanın düşürülmesi yönündeki talebini reddetti. Mahkeme, şirketlerin yargı sürecinin çok erken bir aşamasında temyize başvurduğuna hükmederek davaların devam önünü açtı.

#2
Foto - Dünya sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor!

AB VE AVRUPA ÜLKELERİNDE "YASAK VE KISITLAMA" SEFERBERLİĞİ AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki "sonsuz kaydırma" özelliğinin bağımlılığı körüklediğini belirterek çocukların çevrim içi güvenliği için yeni "dijital yaş doğrulama uygulamasının" teknik olarak hazır olduğunu ve kısa sürede devreye gireceğini duyurdu. European Parliament (AP) ise Birlik genelinde 16 yaş sınırı getirilmesi yönündeki tavsiye kararını kabul etti.

#3
Foto - Dünya sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor!

Ülke ülke alınan radikal kararlar ve hazırlanan yasal düzenlemeler şu şekilde: Fransa: 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişimini engelleyen tasarı kabul edildi. 1 Eylül itibarıyla 15 yaş altına yeni hesap açılışı yasaklanacak, mevcut hesaplar 4 ay içinde kapatılacak. Liselerde de cep telefonu kullanımı yasaklanıyor. İspanya: Başbakan Pedro Sanchez, 16 yaş altındakilere sosyal medya erişiminin yasaklanacağını ve platform yöneticilerine ihlaller nedeniyle yasal/cezai sorumluluk getirileceğini açıkladı. Yunanistan: Başbakan Kiryakos Miçotakis, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını engelleyecek düzenlemenin 1 Ocak 2027’de yürürlüğe gireceğini ilan etti. İngiltere: Hükümet, mevcut kuralların yetersiz olduğunu belirterek 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak yeni adımları duyurdu.

#4
Foto - Dünya sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor!

Norveç: 16 yaş altı sosyal medya yasağını içeren kanun tasarısı meclise sunuluyor. Almanya: Hükümet uzman komisyonu raporu doğrultusunda 13 yaş alt sınırı ve 13-18 yaş arası kademeli koruma modeli üzerinde çalışıyor. Polonya: 1 Eylül'den itibaren 16 yaş altı öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı. 15 yaş altı için sosyal medya kısıtlaması hazırlanıyor. Portekiz: 13 yaş altına tam yasak, 13-16 yaş arasına ise ebeveyn izni şartı getiren yasa tasarısı meclis komisyonuna sevk edildi.

#5
Foto - Dünya sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor!

Danimarka: 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlamasında hükümet ve muhalefet uzlaştı; yaş doğrulama araçları hayata geçiriliyor. Finlandiya: 13 yaş altına akıllı telefon ve sosyal medya yasaklanması tavsiye edilirken, Başbakan Petteri Orpo 15 yaş altı kısıtlamalara tam destek verdi. Çekya: 15 yaş altı erişim kısıtlaması gündemde. Okullarda telefon ve elektronik cihaz kullanımı tamamen yasaklanıyor. İtalya & Slovenya: 15 yaş altı sosyal medya kısıtlamalarını içeren yasa tasarılarını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Avusturya: Koalisyon hükümeti 14 yaş altı kısıtlamalar konusunda mutabakata vardı. İsveç & Baltık Ülkeleri (Estonya, Letonya, Litvanya): Okullarda telefon kullanımını yasaklayan ve dijital güvenliği artıran sert tedbirleri devreye alıyor. (Not: Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini tamamen yasaklayan ilk ülke olmuştu.)

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