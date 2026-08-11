Dünya sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor!
ABD'de Meta ve TikTok'a karşı açılan davaların düşürülmesi yönündeki talepler reddedilirken, Avrupa'da çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar gündeme geliyor. AB ülkeleri ve Komisyon, 13-16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için peş peşe yasal düzenlemeler hazırlıyor. Küresel ölçekte sosyal medya devlerine yönelik baskılar ve hukuki kuşatma en üst seviyeye ulaştı. ABD'de temyiz mahkemesinin Meta ve TikTok aleyhine verdiği kritik kararın ardından, Avrupa genelinde çocukları ve gençleri bağımlılık ile ruh sağlığı risklerinden korumayı hedefleyen devasa bir yasak dalgası başladı.