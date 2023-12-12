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Medya
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Dünya otomotiv devi Renault’dan flaş "Türkiye" adımı! Apar topar bunu yapma kararı aldılar

2023-12-12 12:03:02
Dünya otomotiv devi Renault’dan flaş “Türkiye” adımı! Apar topar bunu yapma kararı aldılar

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, OYAK ve Renault’nun, Türkiye'ye 400 milyon Euro değerinde tarihi bir yatırım gerçekleştireceğini belirtti. 2027 yılına kadar Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında dört yeni model üretileceğini, bunlar arasında SUV araç Duster’ın da yer alacağını ifade eden Çelik, “Renault, 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Renault Duster'ı ve diğer modelleri ile Türkiye'yi uluslararası bir ihracat merkezi yapmayı hedefliyor.” dedi. Çelik, yazısında özetle şunları kaydetti:

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Foto - Dünya otomotiv devi Renault’dan flaş "Türkiye" adımı! Apar topar bunu yapma kararı aldılar

“OYAK ve Renault, Türkiye’ye 400 milyon Euro’luk tarihi bir yatırım gerçekleştiriyor. 2027 yılına kadar Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında 4 yeni model üretilecek. Bunlar arasında SUV araç Duster da var. 2024’ÜN İKİNCİ YARISINDA Renault, ‘Uluslararası Oyun Planı 2027’ kapsamında, Renault markasını Türkiye’de pazar lideri yapma ve Türkiye’yi Avrupa dışında, dünyanın diğer noktalarına da ihracat yapan bir merkez haline getirme hedefini açıkladı. Bursa Oyak Renault fabrikasında 2027 yılına kadar 4 yeni Renault modeli üretilecek. Bu modellerden üçü, B ve C SUV segmentinde modeller olacak. SUV ailesinin ilki olan yeni Renault Duster, hibrit motor seçeneğiyle 2024 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacak.

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Foto - Dünya otomotiv devi Renault’dan flaş "Türkiye" adımı! Apar topar bunu yapma kararı aldılar

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT HEDEF Renault, 2027 yılına kadar Türkiye’deki satışlarının 1/3’ünün elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor. Türkiye için büyük önem taşıyan bu iddialı planı hayata geçirmek amacıyla Renault Group, OYAK ile birlikte 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaparak Oyak-Renault ortak girişimiyle Türkiye’de yeni model ve motor üretimine başlamayı planlıyor. İHRAÇ MERKEZİ OLACAK İstanbul’da gerçekleşen basın konferansında Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive şunları söyledi: “Renault, güçlü ve güvenilir ortağı OYAK ile birlikte 54 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Renault ve OYAK birlikte 7.5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. Türkiye en önemli merkezlerimizden biri olarak büyük rol üstleniyor. Hedefimiz hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa’nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi haline getireceğiz. (…)”

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