Dünya otomotiv devi Renault’dan flaş “Türkiye” adımı! Apar topar bunu yapma kararı aldılar

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT HEDEF Renault, 2027 yılına kadar Türkiye’deki satışlarının 1/3’ünün elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor. Türkiye için büyük önem taşıyan bu iddialı planı hayata geçirmek amacıyla Renault Group, OYAK ile birlikte 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaparak Oyak-Renault ortak girişimiyle Türkiye’de yeni model ve motor üretimine başlamayı planlıyor. İHRAÇ MERKEZİ OLACAK İstanbul’da gerçekleşen basın konferansında Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive şunları söyledi: “Renault, güçlü ve güvenilir ortağı OYAK ile birlikte 54 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Renault ve OYAK birlikte 7.5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. Türkiye en önemli merkezlerimizden biri olarak büyük rol üstleniyor. Hedefimiz hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa’nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi haline getireceğiz. (…)”