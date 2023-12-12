2023-12-12 12:03:02 Dünya otomotiv devi Renault’dan flaş “Türkiye” adımı! Apar topar bunu yapma kararı aldılar
Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, OYAK ve Renault’nun, Türkiye'ye 400 milyon Euro değerinde tarihi bir yatırım gerçekleştireceğini belirtti. 2027 yılına kadar Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında dört yeni model üretileceğini, bunlar arasında SUV araç Duster’ın da yer alacağını ifade eden Çelik, “Renault, 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Renault Duster'ı ve diğer modelleri ile Türkiye'yi uluslararası bir ihracat merkezi yapmayı hedefliyor.” dedi. Çelik, yazısında özetle şunları kaydetti: