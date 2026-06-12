Bu hamle gerçekleşecek mi? Galatasaray, PSG'yi bekliyor: Can Uzun yoksa Mert Kömür var
Galatasaray’da transferin yol haritasını çizen teknik direktör Okan Buruk, 'Elimiz çok sıkıştı' diyerek yeni kriteri resmen açıkladı.
Galatasaray’da transferin yol haritasını çizen teknik direktör Okan Buruk, 'Elimiz çok sıkıştı' diyerek yeni kriteri resmen açıkladı.
Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında rotayı genç yeteneklere çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimle birlikte yürüttükleri transfer stratejisinin perde arkasını aralayan çok net mesajlar verdi.
"Transferde aradığınız kriter ne?" sorusuna samimi bir yanıt veren tecrübeli teknik adam, kulübün mali ve vizyoner yol haritasını şu sözlerle özetledi:
- Şu anda elimiz çok sıkıştı. Ana düşüncemiz; 23 yaş altı ve Türk oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Yetenekli, bizim oyunumuza uyacak ve karakter olarak Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek oyuncuları kadroya katmak istiyoruz.
Okan Buruk'un bu açıklamalarının ardından sarı-kırmızılıların transfer listesindeki hareketlilik de gün yüzüne çıktı. Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmeyi en çok istediği isimlerin başında milli yıldız Can Uzun geliyor. Frankfurt'un kapıyı 60 milyon Euro gibi astronomik bir rakamdan açması ve bu fiyattan geri adım atmaması üzerine Galatasaray yönetimi şimdilik "bekle ve gör" taktiğine geçti. Oyuncunun sarı-kırmızılı formaya sıcak bakması Aslan'ın elini güçlü tutarken, transferin turnuva sonrasına sarkabileceği belirtiliyor.
Can Uzun transferindeki yüksek maliyetli bekleyiş, alternatif isimleri ön plana çıkardı. Augsburg forması giyen genç gurbetçi Mert Kömür, ekonomik olarak ortaya çıkan çok daha makul rakamların ardından listenin üst sıralarına hızlı bir giriş yaptı. Okan Buruk'un yerli rotasyonu için onay verdiği oyuncu, tam da tarif edilen "23 yaş altı ve Türk" kriterine birebir uyuyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Can Uzun transferinin çıkmaza girmesi ihtimaline karşılık yabancı kontenjan avantajını da gözeterek Alexei Batrakov ismini gündeminde tutuyor. Lokomotiv Moskova'da harika bir sezon geçiren Rus on numara, Can Uzun'a kıyasla çok daha ucuz bir maliyetle listeye eklendi.
Ancak genç oyuncunun Fransız devi Paris Saint-Germain ile imza aşamasına geldiği ve transferin ? oranında bittiği gelen bilgiler arasında. Eğer PSG cephesinde son dakika bir pürüz yaşanır ve bu iş olmazsa, Galatasaray Batrakov transferini bitirmek için tüm şartları zorlayacak.
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