  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li başkanın gözaltına alındığı operasyonda gündem olacak detay! Evlerden neler çıktı neler Türkiye'nin savunma devinden ezber bozan silah: Tarih verdiler Okurken bile serinleyeceksiniz! Kanada ya da Sibirya değil, burası Haziran ortasındaki Van Norduz! İçinde binlerce sinek bulunuyor! Tezgahlarda kilosu 500 lira! Küresel piyasalarda barış rüzgarı! Sıcak hava etkisini artırıyor... Yalancı enfeksiyona neden olabilir! Az su içerseniz... LGS uyarısı... Sınav kaygısı bozukluğu: Uykuyu bozuyor! Geri sayım resmen başladı... Önce kahrolacaklar, sonra havalara uçacaklar! Altının efendisi ezber bozdu: O tarihte gram altın tam 17 bin TL olacak Aylarca oyalayıp durdular sanki: Aykut Kocaman zora girdi: 73 maçta 18 galibiyet krizi
#1
Foto - Bu hamle gerçekleşecek mi? Galatasaray, PSG'yi bekliyor: Can Uzun yoksa Mert Kömür var

Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında rotayı genç yeteneklere çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimle birlikte yürüttükleri transfer stratejisinin perde arkasını aralayan çok net mesajlar verdi.

#2
Foto - Bu hamle gerçekleşecek mi? Galatasaray, PSG'yi bekliyor: Can Uzun yoksa Mert Kömür var

"Transferde aradığınız kriter ne?" sorusuna samimi bir yanıt veren tecrübeli teknik adam, kulübün mali ve vizyoner yol haritasını şu sözlerle özetledi:

#3
Foto - Bu hamle gerçekleşecek mi? Galatasaray, PSG'yi bekliyor: Can Uzun yoksa Mert Kömür var

- Şu anda elimiz çok sıkıştı. Ana düşüncemiz; 23 yaş altı ve Türk oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Yetenekli, bizim oyunumuza uyacak ve karakter olarak Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek oyuncuları kadroya katmak istiyoruz.

#4
Foto - Bu hamle gerçekleşecek mi? Galatasaray, PSG'yi bekliyor: Can Uzun yoksa Mert Kömür var

Okan Buruk'un bu açıklamalarının ardından sarı-kırmızılıların transfer listesindeki hareketlilik de gün yüzüne çıktı. Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmeyi en çok istediği isimlerin başında milli yıldız Can Uzun geliyor. Frankfurt'un kapıyı 60 milyon Euro gibi astronomik bir rakamdan açması ve bu fiyattan geri adım atmaması üzerine Galatasaray yönetimi şimdilik "bekle ve gör" taktiğine geçti. Oyuncunun sarı-kırmızılı formaya sıcak bakması Aslan'ın elini güçlü tutarken, transferin turnuva sonrasına sarkabileceği belirtiliyor.

#5
Foto - Bu hamle gerçekleşecek mi? Galatasaray, PSG'yi bekliyor: Can Uzun yoksa Mert Kömür var

Can Uzun transferindeki yüksek maliyetli bekleyiş, alternatif isimleri ön plana çıkardı. Augsburg forması giyen genç gurbetçi Mert Kömür, ekonomik olarak ortaya çıkan çok daha makul rakamların ardından listenin üst sıralarına hızlı bir giriş yaptı. Okan Buruk'un yerli rotasyonu için onay verdiği oyuncu, tam da tarif edilen "23 yaş altı ve Türk" kriterine birebir uyuyor.

#6
Foto - Bu hamle gerçekleşecek mi? Galatasaray, PSG'yi bekliyor: Can Uzun yoksa Mert Kömür var

Sarı-kırmızılı yönetim, Can Uzun transferinin çıkmaza girmesi ihtimaline karşılık yabancı kontenjan avantajını da gözeterek Alexei Batrakov ismini gündeminde tutuyor. Lokomotiv Moskova'da harika bir sezon geçiren Rus on numara, Can Uzun'a kıyasla çok daha ucuz bir maliyetle listeye eklendi.

#7
Foto - Bu hamle gerçekleşecek mi? Galatasaray, PSG'yi bekliyor: Can Uzun yoksa Mert Kömür var

Ancak genç oyuncunun Fransız devi Paris Saint-Germain ile imza aşamasına geldiği ve transferin ? oranında bittiği gelen bilgiler arasında. Eğer PSG cephesinde son dakika bir pürüz yaşanır ve bu iş olmazsa, Galatasaray Batrakov transferini bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Çip hisselerindeki toparlanma sürerken ABD ile İran arasınd..
İçişleri Bakanlığı, AK Parti'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı
Gündem

İçişleri Bakanlığı, AK Parti'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı

Rüşvetten 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alan AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, görevinden uzaklaştırıldı. Kararla birlikte ..
Irmak Öğretmen’in ölümündeki şok iddialar tek tek araştırılıyor: Savcılık soruşturmayı derinleştirdi!
Gündem

Irmak Öğretmen’in ölümündeki şok iddialar tek tek araştırılıyor: Savcılık soruşturmayı derinleştirdi!

Ağrı’da 7 Haziran’da evinde iple asılmış vaziyette ölü bulunan 28 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan ile ilgili başlayan soruşturmada tüm..
Değerini bir gün herkes anlayacak… CHP'nin "128 milyar dolar" yalanına bir tokat da AYM'den: Berat Albayrak haklı çıktı
Gündem

Değerini bir gün herkes anlayacak… CHP'nin "128 milyar dolar" yalanına bir tokat da AYM'den: Berat Albayrak haklı çıktı

CHP'nin yıllarca dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü 128 milyar dolar yalanı yargıdan döndü. Anayasa Mahkemes..
CHP'de bomba ihraç iddiası! Parti içi kavga canlı yayında patlak verdi!
Gündem

CHP'de bomba ihraç iddiası! Parti içi kavga canlı yayında patlak verdi!

Birbirlerini her fırsatta 'demokrasi havarisi' ilan eden CHP'li elitlerin kendi içindeki rant ve koltuk savaşı, ekranlarda adeta bir rezalet..
Cami ve park alanına çöp tesisi konduracaklar! AK Parti grubunun tüm feryatlarına rağmen CHP ellerini vicdansızca havaya kaldırdı!
Gündem

Cami ve park alanına çöp tesisi konduracaklar! AK Parti grubunun tüm feryatlarına rağmen CHP ellerini vicdansızca havaya kaldırdı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı oturumunda, megakenti nefessiz bırakmayı amaçlayan skandal bir karara daha imza atı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23