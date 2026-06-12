Okan Buruk'un bu açıklamalarının ardından sarı-kırmızılıların transfer listesindeki hareketlilik de gün yüzüne çıktı. Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmeyi en çok istediği isimlerin başında milli yıldız Can Uzun geliyor. Frankfurt'un kapıyı 60 milyon Euro gibi astronomik bir rakamdan açması ve bu fiyattan geri adım atmaması üzerine Galatasaray yönetimi şimdilik "bekle ve gör" taktiğine geçti. Oyuncunun sarı-kırmızılı formaya sıcak bakması Aslan'ın elini güçlü tutarken, transferin turnuva sonrasına sarkabileceği belirtiliyor.