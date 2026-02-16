Dünya Hürjet'in peşine düşerken ABD flaş kararı aldı! Apar topar inceleme başlattı

ABD Hava Kuvvetleri, T-7A Red Hawk eğitim uçağı programının maliyet ve lojistik sürdürülebilirlik analizlerini, tam oranlı üretim kararından önce incelemeye aldı. Bu gelişme, Hürjet için artan uluslararası ilgiyi ve siparişleri değerlendirirken rekabet baskısını gözler önüne serdi. Hürjet’in potansiyel müşterileri, Red Hawk ile kıyaslanan maliyet ve operasyonel avantajları da yakından takip ediyor. Pentagon'un Hürjet'e talep yağarken böyle bir adım atması dikkat çeken bir gelişme olara yorumlandı.