Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Dünya Hürjet'in peşine düşerken ABD flaş kararı aldı! Apar topar inceleme başlattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünya Hürjet'in peşine düşerken ABD flaş kararı aldı! Apar topar inceleme başlattı

ABD Hava Kuvvetleri, T-7A Red Hawk eğitim uçağı programının maliyet ve lojistik sürdürülebilirlik analizlerini, tam oranlı üretim kararından önce incelemeye aldı. Bu gelişme, Hürjet için artan uluslararası ilgiyi ve siparişleri değerlendirirken rekabet baskısını gözler önüne serdi. Hürjet’in potansiyel müşterileri, Red Hawk ile kıyaslanan maliyet ve operasyonel avantajları da yakından takip ediyor. Pentagon'un Hürjet'e talep yağarken böyle bir adım atması dikkat çeken bir gelişme olara yorumlandı.

#1
Foto - Dünya Hürjet'in peşine düşerken ABD flaş kararı aldı! Apar topar inceleme başlattı

ABD Hava Kuvvetleri, Hürjet'in rakibi olan T-7A Red Hawk jet eğitim uçağı programının maliyet yapısı ve lojistik sürdürülebilirlik planlarını, tam oranlı üretim kararını belirleyecek Milestone C aşaması öncesinde incelemeye aldı.

#2
Foto - Dünya Hürjet'in peşine düşerken ABD flaş kararı aldı! Apar topar inceleme başlattı

Program, test sürecinde yaşanan teknik sorunlar ve artan maliyetler nedeniyle savunma tedarik çevrelerinde artan incelemeye konu oluyor. T-7A Red Hawk’ın Milestone C aşaması, uçağın tam ölçekli seri üretimine geçip geçmeyeceğini belirleyecek kritik bir karar noktası olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Dünya Hürjet'in peşine düşerken ABD flaş kararı aldı! Apar topar inceleme başlattı

Boeing ve Saab ortaklığında geliştirilen T-7A Red Hawk, 2018 yılında yaklaşık 9,2 milyar dolar değerindeki sabit fiyatlı geliştirme sözleşmesi kapsamında seçildi. Platformun, ABD Hava Kuvvetleri’nde 60 yılı aşkın süredir hizmette olan T-38 Talon eğitim uçaklarının yerini alması planlanıyor.

#4
Foto - Dünya Hürjet'in peşine düşerken ABD flaş kararı aldı! Apar topar inceleme başlattı

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, artan savaş pilotu ihtiyacını karşılamak ve pilot eğitim kapasitesini sürdürebilmek için T-38 filosunun değiştirilmesinin gerekli olduğunu vurguluyor.

#5
Foto - Dünya Hürjet'in peşine düşerken ABD flaş kararı aldı! Apar topar inceleme başlattı

Programın maliyet yapısı, Milestone C kararına yaklaşılmasıyla birlikte daha fazla dikkat çekmeye başladı. Açık kaynaklı tedarik raporları ve Kongre’ye sunulan bilgilere göre Boeing, sabit fiyatlı sözleşme kapsamında mühendislik ve üretim maliyetlerinin beklenenden yüksek olması nedeniyle programda 2 milyar doların üzerinde zarar kaydetti. Bu durum, savunma tedarik modelinde mali riskin yüklenici ile hükümet arasında nasıl paylaşıldığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

#6
Foto - Dünya Hürjet'in peşine düşerken ABD flaş kararı aldı! Apar topar inceleme başlattı

ABD Hava Kuvvetleri, test sürecinde ortaya çıkan teknik sorunların geliştirme takviminde gecikmelere yol açtığını doğruladı. Bu kapsamda, fırlatma koltuğu sistemi ile ilgili yeniden tasarım çalışmaları yapıldığı ve yazılım ile eğitim sistemlerinin entegrasyon sürecinin devam ettiği belirtildi. Söz konusu teknik çalışmalar, test takvimini uzatarak planlanan hizmete giriş sürecinin ertelenmesine neden oldu.

#7
Foto - Dünya Hürjet'in peşine düşerken ABD flaş kararı aldı! Apar topar inceleme başlattı

Milestone C aşamasına geçişte lojistik destek planlaması ve teknik veri hazırlığının kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor. ABD Hava Kuvvetleri, uzun vadeli bakım ve onarım faaliyetlerinin devlet kontrolündeki bakım merkezlerinde gerçekleştirilebilmesi için organik bakım kabiliyeti oluşturmayı hedefliyor. Bu yaklaşımın, platformun uzun vadeli operasyonel sürdürülebilirliğini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

#8
Foto - Dünya Hürjet'in peşine düşerken ABD flaş kararı aldı! Apar topar inceleme başlattı

T-7A Red Hawk, dijital mühendislik yöntemleri kullanılarak geliştirilen yeni nesil bir jet eğitim uçağı olarak öne çıkıyor. Platform, açık mimari sistem yapısı ve entegre yer tabanlı eğitim ortamı ile modern savaş uçaklarına benzer bir eğitim altyapısı sunacak şekilde tasarlandı. ABD Hava Kuvvetleri, T-7A programı kapsamında uçuş testlerine devam ederken, üretim ve lojistik hazırlık çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor. Programın sonucu, ABD’nin savaş pilotu eğitim kapasitesi ve gelecekteki hava gücü planlaması açısından kritik öneme sahip bulunuyor. Kaynak: GDH

