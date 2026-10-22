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MKE TOLGA’dan gövde gösterisi: Dünyadaki muadillerini 3'e katladı

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MKE TOLGA’dan gövde gösterisi: Dünyadaki muadillerini 3'e katladı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, asimetrik harp tehditlerine karşı Türk mühendisliğinin kudretini bir kez daha gözler önüne serdi. Tek kulede iki adet 20 mm silah barındıran ve dakikada 3 bin 200 atım kapasitesine ulaşan TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, dünyadaki tüm muadillerinden tam 3 kat daha yüksek ateş gücü sunarak dron, İHA ve kamikaze deniz araçlarına göz açtırmıyor.

#1
Foto - MKE TOLGA’dan gövde gösterisi: Dünyadaki muadillerini 3'e katladı

Türkiye’nin savunma sanayiindeki ezber bozucu yükselişi, MKE’nin sahaya sürdüğü yeni nesil teknolojiyle zirveye ulaştı. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin 20 mm çift silahlı revolver sistemi, dakikada 3 bin 200 atım kapasitesiyle dron, İHA ve kamikaze insansız deniz araçlarına karşı görev yapabiliyor.

#2
Foto - MKE TOLGA’dan gövde gösterisi: Dünyadaki muadillerini 3'e katladı

TRT Haber’de yer alan habere göre, MKE, dron ve İHA’lardan kamikaze insansız deniz araçlarına uzanan yeni nesil tehditlere karşı geliştirdiği TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor.

#3
Foto - MKE TOLGA’dan gövde gösterisi: Dünyadaki muadillerini 3'e katladı

Bu çalışmaların bir parçası olan TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, tek kulede iki adet 20 mm silahı bir araya getiriyor. Dakikada toplam 3.200 atım hızı ile hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü sunan 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi dünyadaki muadillerinden tam 3 kat daha hızlı atım hızına sahip.

#4
Foto - MKE TOLGA’dan gövde gösterisi: Dünyadaki muadillerini 3'e katladı

Ayarlanabilir atım hızı sayesinde farklı görev ihtiyaçlarına cevap verebilen sistem, dron ve İHA’ların yanı sıra kamikaze insansız deniz araçlarına karşı da görev yapabiliyor.

#5
Foto - MKE TOLGA’dan gövde gösterisi: Dünyadaki muadillerini 3'e katladı

Parçacıklı mühimmat ile tehditlere karşı etkin çözüm: TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, NATO standartlarına uyumlu konvansiyonel 20 mm mühimmatın yanı sıra MKE tarafından geliştirilen parçacıklı anti-dron mühimmatıyla 1000 metre etkili menzille tehditlere karşı başarıyla görev yapabiliyor.

#6
Foto - MKE TOLGA’dan gövde gösterisi: Dünyadaki muadillerini 3'e katladı

−30° ile +70° arasındaki yükseliş açısıyla farklı irtifa ve yüksekliklerdeki hedeflere karşı kullanılabilen silah sistemi, yüksek atım kapasitesi ve farklı mühimmat seçenekleriyle hava ve deniz unsurlarının yakın savunmasına katkı sağlıyor.

#7
Foto - MKE TOLGA’dan gövde gösterisi: Dünyadaki muadillerini 3'e katladı

Kesintisiz ve yüksek ateş gücü sunan MKE TOLGA’nın 20 mm çift silahlı revolver sistemi, Polatlı’da gerçekleştirilen Ateş Serbest 2026 faaliyetinde hedef dronu kısa sürede başarıyla etkisiz hâle getirmişti.

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