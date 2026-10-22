MKE TOLGA’dan gövde gösterisi: Dünyadaki muadillerini 3'e katladı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, asimetrik harp tehditlerine karşı Türk mühendisliğinin kudretini bir kez daha gözler önüne serdi. Tek kulede iki adet 20 mm silah barındıran ve dakikada 3 bin 200 atım kapasitesine ulaşan TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, dünyadaki tüm muadillerinden tam 3 kat daha yüksek ateş gücü sunarak dron, İHA ve kamikaze deniz araçlarına göz açtırmıyor.