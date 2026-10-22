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Her şey bir anda oldu: Türk akaryakıt devi satıldı

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Her şey bir anda oldu: Türk akaryakıt devi satıldı

Türk akaryakıt şirketi, Azerbaycanlı iş insanı Orkhan Rustamov’un kurucusu ve CEO’su olduğu Alkagesta'ya satıldı.

#1
Foto - Her şey bir anda oldu: Türk akaryakıt devi satıldı

Malta merkezli Alkagesta, denizcilik sektörüne yönelik yakıt tedarikinde faaliyet gösteren Energy Petrol’ü satın almak için anlaşmaya vardı. İşlem kapsamında şirketin sekiz gemiden oluşan yakıt ikmal filosu da Alkagesta’nın bünyesine geçecek. Azerbaycanlı iş insanı Orkhan Rustamov’un kurucu CEO’su olduğu Alkagesta, bu satın almayla birlikte yakıt ticaretinin yanı sıra deniz yoluyla doğrudan dağıtım alanındaki faaliyetlerini de genişletmeyi amaçlıyor.

#2
Foto - Her şey bir anda oldu: Türk akaryakıt devi satıldı

Satın alma işlemi Türkiye’deki ilgili rekabet denetim kurumunun onayından geçti. Anlaşmanın mali koşulları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

#3
Foto - Her şey bir anda oldu: Türk akaryakıt devi satıldı

Bugüne kadar denizcilik yakıtı faaliyetlerinde ağırlıklı olarak başka armatörlerden gemi kiralayan Alkagesta, satın almayla birlikte kendi filosuna kavuşacak. Şirketin yatırım ve varlık yönetimi direktörü Asad Huseynov, işlemin ardından küresel petrol ürünleri depolama kapasitesinin yaklaşık 728 bin metreküpe ulaşacağını belirtti.

#4
Foto - Her şey bir anda oldu: Türk akaryakıt devi satıldı

Huseynov, satın almanın ilerleyen dönemde daha büyük gemilerin filoya katılması açısından da önemli bir adım oluşturabileceğini ifade etti. Şirketin gelecekte terminaller ve diğer altyapı varlıklarına yatırım yapma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı.

#5
Foto - Her şey bir anda oldu: Türk akaryakıt devi satıldı

Satış anlaşmasına rağmen Energy Petrol’ün faaliyetlerini bağımsız şekilde sürdürmesi planlanıyor. Alkagesta’nın mevcut büyüme stratejisi, yalnızca petrol ürünlerinin ticaretini yapmakla sınırlı kalmıyor. Şirket, dağıtım ve lojistik kapasitesini artırarak tedarik zincirinde daha fazla aşamada yer almayı hedefliyor. Sekiz gemilik filonun satın alınması da bu stratejinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

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