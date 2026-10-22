Gürlek: Yıllar geçse de peşlerini bırakmayız: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Türkiye’de yıllardır çözülemeyen faili meçhul cinayet dosyalarına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Mersin ve Osmaniye’de geçmiş yıllarda işlenen 3 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Yeni deliller, teknik incelemeler ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların dosyaların çözülmesinde etkili olduğunu belirten Gürlek, "Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.