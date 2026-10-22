Gürlek: Yıllar geçse de peşlerini bırakmayız: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Gürlek, Mersin'de 9 Ekim 2016'da kaçırılan ve bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun'un dosyasında, tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının yeniden incelendiğini, bazı tanıklar ile şüpheliler arasında iletişim bağlantısı tespit edilmesi üzerine 20 Ekim'de 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını kaydetti. Şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu bilgisini veren Gürlek, Coşkun'un akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü aktardı. Osmaniye'de 2016'da kaybolan Mehmet Çabuk'un dosyasında, yeni beyanlar üzerine derinleştirilen soruşturmada cezaevinde bulunan bir şüphelinin, Çabuk'u 27 Ocak 2016'da öldürerek bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf ettiğini bildiren Gürlek, "Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazılarda beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldı. Kalıntılar kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.