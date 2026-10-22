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Gürlek: Yıllar geçse de peşlerini bırakmayız: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

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Gürlek: Yıllar geçse de peşlerini bırakmayız: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Türkiye’de yıllardır çözülemeyen faili meçhul cinayet dosyalarına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Mersin ve Osmaniye’de geçmiş yıllarda işlenen 3 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Yeni deliller, teknik incelemeler ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların dosyaların çözülmesinde etkili olduğunu belirten Gürlek, "Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

#1
Foto - Gürlek: Yıllar geçse de peşlerini bırakmayız: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Mersin ve Osmaniye'de 10 ila 21 yıl öncesine dayanan 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi.

#2
Foto - Gürlek: Yıllar geçse de peşlerini bırakmayız: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Gürlek, NSosyal hesabından, "Yıllar geçse de faillerin peşini bırakmayacağız: 64 dosyada 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık" başlığıyla paylaşımda bulundu.

#3
Foto - Gürlek: Yıllar geçse de peşlerini bırakmayız: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaların aydınlatılması, hakikatin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin titiz çalışmaları sonucunda İzmir, Mersin ve Osmaniye'de 10 ila 21 yıl öncesine dayanan 3 dosyada önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

#4
Foto - Gürlek: Yıllar geçse de peşlerini bırakmayız: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

İzmir'de 2005'ten bu yana haber alınamayan Muharreme Oral'ın dosyasında, aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanı ile şüphelilerin iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini aktaran Gürlek, "Bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Muharreme Oral'ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor." bilgilerini verdi.

#5
Foto - Gürlek: Yıllar geçse de peşlerini bırakmayız: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Gürlek, Mersin'de 9 Ekim 2016'da kaçırılan ve bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun'un dosyasında, tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının yeniden incelendiğini, bazı tanıklar ile şüpheliler arasında iletişim bağlantısı tespit edilmesi üzerine 20 Ekim'de 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını kaydetti. Şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu bilgisini veren Gürlek, Coşkun'un akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü aktardı. Osmaniye'de 2016'da kaybolan Mehmet Çabuk'un dosyasında, yeni beyanlar üzerine derinleştirilen soruşturmada cezaevinde bulunan bir şüphelinin, Çabuk'u 27 Ocak 2016'da öldürerek bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf ettiğini bildiren Gürlek, "Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazılarda beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldı. Kalıntılar kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Gürlek: Yıllar geçse de peşlerini bırakmayız: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek, şunları kaydetti: "Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Soruşturmaları titizlikle yürüten Menemen, Mersin ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, ilgili kolluk birimlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız."

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