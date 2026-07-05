Dünya devleri Ankara’da toplanıyor: NATO Zirvesi’ne yerli ürünlerimiz damga vuracak

SAMUR (SEYYAR YÜZÜCÜ HÜCUM KÖPRÜSÜ) TSK unsurlarının nehir ve akarsuları güvenle aşmasını sağlayan bu sistem için "transformer" benzetmesi yapılmaktadır. TSK envanterindeki eski köprücülük teçhizatının çok ağır ve hantal olması, nakliye ve kurulumda zorluklara yol açıyordu. Bu nedenlerden dolayı yeni nesil köprülerin bir an önce silahlı kuvvetlere kazandırılması için yapılan çalışmalar sonucunda ortaya Türk savunma sanayisinin kara araçları alanındaki ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi çıktı. Samur, TSK'nın taktik harekat ihtiyaçlarına uygun olarak sulu açıklıklardan süratle ve emniyetle geçişi sağlayacak bir nakliye takımı ve köprü sistemi olarak tasarlandı. Suda hafif, karada dayanıklı olması için özel malzemeler seçildi ve özel teknikler uygulandı. Binlerce parçadan oluşan karmaşık bir sistem olmasına rağmen, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolayca yönetilebiliyor. Suda ise bir "joystick" ile idare edilebiliyor ve 360 derece her yöne hareket ettiriliyor. Milli imkanlarla tasarlanan 12 adet Samur'un bir araya gelmesiyle yaklaşık 25 dakikada 150 metre uzunluğunda bir köprü oluşturuluyor. Sınıfındaki en hızlı hücum köprülerinden biri olan bu sistemde, araçlar 5-6 dakika gibi kısa sürede ayrılıp kendi başlarına karşı kıyıya çıkabiliyor.