Dünya devleri Ankara’da toplanıyor: NATO Zirvesi’ne yerli ürünlerimiz damga vuracak

ATAK T129 ATAK, ATAK programı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için özel olarak tasarlandı. Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına tam uyumlu olan araç, TUSAŞ ve AgustaWestland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteridir. T-129, AgustaWestland üretimi Agusta A129 Mangusta helikopterinin gövdesi temel alınarak geliştirildi. Gövdenin çeşitli aksamları değiştirilmiş, özgün silah ve yerli yazılım sistemleri entegre edilmiştir. İlk prototip yaklaşık yarım saat havada kaldıktan ve çeşitli manevra testlerini tamamladıktan sonra başarıyla yere indi. T129 ATAK Helikopteri yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için iki tip olarak tasarlandı. Yakın hava desteği görevleri için dizayn edilen T129 A modeli öne çıkmaktadır. Bu model, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatıldı. Çok amaçlı görevlere uygun olan T129 B helikopterine ise en modern elektronik harp gereçleri entegre edildi. Aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER ve 500 adet top mermisi ile görev yapabiliyor.