Alman devinden olay Türkiye kararı! Bakanı bile yolladılar, geldi, inceledi ve denedi

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu geçen yıl Türkiye’de 6 ton ve üzeri kamyon pazarında 33 bin 300 araç satıldığını, bunun 22 bin olan ortalamanın üzerinde olduğunu, 2023 yılında rakamın 38 bine yükselmesini beklediklerini aktardı. MAN’ın da satış rakamını 2 bin 200’den 2 bin 400’e çıkaracaklarını vurgulayan Bekiroğlu, gelecek yıl inşaat kamyonu pazarında talep artışı öngördüklerini söyledi. Otobüs satışında da 1550 ile geçen yılı yakalayacaklarını ifade eden Bekiroğlu, “Türkiye’deki varlığımız güçlü bir şekilde devam ediyor. 34 servis noktası ve 9 bayimizle hizmet veriyoruz” diye konuştu.