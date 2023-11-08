Alman devinden olay Türkiye kararı! Bakanı bile yolladılar, geldi, inceledi ve denedi

MAN Truck&Bus CEO’su Alexander Vlaskamp, MAN Truck&Bus Otobüs Birimi Başkanı Barbaros Oktay ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu; MAN’ın yeni yatırımı, elektrikli otobüs ve kamyon üretimine ilişkin planlarını anlattılar. Alexander Vlaskamp, şehir içi ve seyahat otobüsü ürettikleri Ankara tesisinde çok önemli deneyimlere sahip olduklarını söyledi. Test ve Ürün Geliştirme Merkezinde otobüs dışında kamyonlara da standart testler yapıldığını dile getiren Vlaskamp, bu yatırımın Türkiye’ye olan inancın simgesi olduğunu bildirdi. MAN’ın elektrikli araçlarının iklim krizinin çözümünün bir parçası olduğunun altını çizen Vlaskamp, güneş enerjisi parklarına da yatırım yaptıklarını, Güney Afrika Cape Town bölgesinde böyle bir yatırımı hayata geçirdiklerini kaydetti.