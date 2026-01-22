Dünya devi kuruluş altın fiyat tahminini yükseltti!
Goldman Sachs, yükselen yatırımcı ilgisi ve merkez bankalarının artan alımlarını gerekçe göstererek 2026 yılı sonu için altın fiyatı tahminini 5.400 dolara yükseltti.
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc., özel yatırımcılar ile merkez bankalarından gelen talepteki ivmeyi gerekçe göstererek altına yönelik yıl sonu fiyat beklentisini yukarı çekti.
Banka, Aralık 2026 için ons altın tahminini 4.900 dolardan 5.400 dolara yükseltti.
Goldman Sachs analistleri, bu yıl merkez bankalarının aylık ortalama 60 ton altın alımı yapmasının öngörüldüğünü ifade etti.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yönelmesiyle birlikte, borsa yatırım fonlarındaki (ETF) altın varlıklarının da artış göstereceği tahmin ediliyor.
Daan Struyven’in de yer aldığı analist ekibi, merkez bankalarının sınırlı altın arzı için artık özel sektör yatırımcılarıyla, özellikle geleneksel ETF kanalı üzerinden rekabet ettiğine dikkat çekti. Banka ayrıca, özel sektörün portföy çeşitlendirme amacıyla altına yönelme sürecinin fiilen başladığını vurguladı.
