Hakan Fidan Türkiye'nin savaş kararını duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hakan Fidan Türkiye'nin savaş kararını duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin savaşla ilgili tutumunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) gündeme ilişkin röportaj verdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve İran'ın misillemelerini değerlendiren Hakan Fidan, ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlaması için henüz ciddi bir girişim olmadığını söyledi. Bakan Fidan, "Ankara'nın Orta Doğu'da yayılan savaştan uzak durmaya çalıştığını" ifade etti.

Şartların şu anda diplomasiye çok elverişli olmadığını kaydeden Fidan, ABD ile nükleer görüşmeler yaparken saldırıya uğradıkları için İranlıların 'ihanete uğramış' hissettiğine işaret etti. İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına değinen Fidan, İranlıları bu saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalıştıklarını aktardı.

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat konusuna da dikkat çeken Fidan, İranlı yetkililerin Türkiye'ye füze ateşlemedikleri konusunda ısrar ettiklerini belirterek, "Provoke edildiğimizin ve edileceğimizin farkındayım. Ancak bizim amacımız şu, biz bu savaşın dışında kalmak istiyoruz" mesajını verdi.

Fidan, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaraları konusunda çok fazla fikir sahibi olmadığını belirterek, "Bildiğimiz şey kendisinin hayatta ve işinin başında olduğudur" değerlendirmesini yaptı. İran'da yeni lider seçim süreci ve yeni liderin sağlık durumunun yönetim yapısında bir boşluk oluşturduğunu ifade eden Fidan, "Bu boşluğun İran Devrim Muhafızları tarafından doldurulduğuna inanıyorum" dedi.

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Türkiye'nin de hedef haline gelebileceği iddialarını reddeden Fidan, Fidan, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu orada olduğu sürece, İsrail her zaman birisini düşman olarak gösterecektir. Çünkü kendi ajandalarını ilerletmek için buna ihtiyaçları var.

Türkiye olmaz ise bölgede başka bir ülkeden söz ederlerdi. Amaçları güvenlik değil, daha fazla toprak elde etmek. Bu düşünceden vazgeçmedikleri sürece, Orta Doğu'da her zaman savaş olacaktır" ifadelerini kullandı. Kaynak: AKŞAM

