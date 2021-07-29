Dünya bunu konuşuyor! Daha önce duyulmadı… Su-57’lerde şaşırtan özellik

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus uzman ayrıca çok katmanlı görüntülemelerin oluşturulmasını, onların interaktif ve daha bilgilendirici hale getirilmesini sağlayan dokunmatik ekranları ve alternatif gerçeklik ögelerini anlatarak, şunları söyledi: "Örneğin kötü görüş koşullarında (avcı uçağının kokpitinde) aynı göstergelerde ya da kaska takılı hedef belirleme ve görüntüleme sisteminde arazi engebeleri, pist ve diğer yer objeleri ek olarak görüntülenir. Sivil uçaklarda artık buna benzer sistemler kullanılıyor." Dorofeyev, alternatif gerçeklik sisteminin uçağın farklı kısımlarına yerleştirilecek olan kızılötesi dahil optik kameraların oluşturduğu teknik görüş sistemi ile birleştirileceğini, bu sayede puslu hava koşullarında pilot için daha iyi görüş sağlanmış olacağını ifade etti.