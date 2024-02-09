2024-02-09 10:14:20 Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı
ABD Başkanı Joe Biden, evinden çıkan gizli belgelerle ilgili raporunu açıklayan Özel Yetkili Savcı Robert Hur'a, "hafızası ve yaşlılığıyla ilgili asılsız ithamda bulunduğu" gerekçesiyle tepki gösterdi. Ancak hafıza aynı şeyi söylemiyordu. Çünkü Biden, aynı toplantıda Mısır Devlet Başkanı Sisi'den söz ederken "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullandı.