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Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı

2024-02-09 10:14:20
Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, evinden çıkan gizli belgelerle ilgili raporunu açıklayan Özel Yetkili Savcı Robert Hur'a, "hafızası ve yaşlılığıyla ilgili asılsız ithamda bulunduğu" gerekçesiyle tepki gösterdi. Ancak hafıza aynı şeyi söylemiyordu. Çünkü Biden, aynı toplantıda Mısır Devlet Başkanı Sisi'den söz ederken "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullandı.

#1
Foto - Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Özel Yetkili Savcı Hur'un kamuoyuna yeni açıkladığı raporu değerlendirdi. Evinden çıkan gizli belgelerle ilgili en başından itibaren savcılıkla işbirliği yaptığını, ilgili dosyaların çoğunu kendisinin değil görevlilerin taşıdığını ve gizli dosyaları kasıtlı olarak elinde tutmadığını savunan Biden, "Raporda bana yönelik hiçbir suçlama yapılmadı, doğrusu da buydu." dedi.

#2
Foto - Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı

"HAFIZAM İYİ DURUMDA, BUNA NASIL CÜRET EDERLER" Öte yandan aynı raporda kendi hafızasına ve yaşına ilişkin metne işlenen bazı ifadelerden rahatsız olduğunu vurgulayan Biden, kendisinin akıl sağlığının ve hafızasının gayet iyi durumda olduğunu savundu. "Bana hafızası iyi değil demiş, hafızam iyi durumda. Oğlumun ölüm yılını hatırlamadığım belirtilmiş, buna nasıl cüret ederler, kim bunu unutabilir." şeklinde konuşan Biden, savcı Hur'un raporundaki bu tür ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

#3
Foto - Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı

SİSİ İÇİN "MEKSİKA DEVLET BAŞKANI" DEDİ Hafızasının iyi durumda olduğunu birkaç kez ifade eden Biden'ın, bu cümlelerinden birkaç dakika sonra Gazze ile ilgili bir soruya yanıt verirken, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ile görüştüm" demesi Amerikan kamuoyunda ve medyasında gündem oldu.

#4
Foto - Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı

CUMHURİYETÇİLER PROPAGANDAYA BAŞLADI Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Biden'ın bu cümlesinin yer aldığı video kesitini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Biden başkanlığa uygun değil" yorumlarını yaptı. Amerikan medyasında da hafızasının iyi durumda olduğunu söylemesinden hemen sonra Biden'ın Sisi'yi Meksika Devlet Başkanı şeklinde nitelemesinin ciddi soru işaretlerine yol açtığı yorumları öne çıktı.

#5
Foto - Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı

"BELGELERİ HATIRLAYAMAYACAK KADAR HAFIZASININ ZAYIF, BU YÜZDEN SUÇLAMADA BULUNMAYACAĞIM" ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki işbirliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını açıklamıştı. Hur, raporunda, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi." cümlesine yer vermişti.

#6
Foto - Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı

Ocak 2023'te yapılan iki farklı açıklamada, hem Biden'ın Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, hem de daha sonra evinin bir bölümünde Biden’in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait gizli belgeler bulunduğu bildirilmişti.

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