Dünya bu akılla yönetilirse vay halimiza! Joe Biden Hafızasının iyi olduğunu ispatlamaya çalışırken Sisi'yi Meksika başkanı yaptı

"BELGELERİ HATIRLAYAMAYACAK KADAR HAFIZASININ ZAYIF, BU YÜZDEN SUÇLAMADA BULUNMAYACAĞIM" ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki işbirliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını açıklamıştı. Hur, raporunda, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi." cümlesine yer vermişti.