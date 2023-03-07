Dünya basınında Kılıçdaroğlu adaylığı tartışılıyor: Erdoğan’ı hiçbir seçimde yenemedi!

Krizlerin dinmediği 6'lı koalisyonda aday belirleme toplantısı gerçekleşti. 'Akşener krizi'nden sonra aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının açıklanmasıyla, dünya basını bir kez daha Türkiye'ye kilitlendi. Kriz üstüne kriz yaşayan 6'lı koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkarmasını yorumlayan Batı basını, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında olduğu 13 sene boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hiçbir zafer elde edemediğine vurgu yaptı. 6'lı koalisyonun aday çıkmazını sık sık gündeme getiren Batı medyası, Bu kez Kılıçdaroğlu'nun açıklanan adaylığı ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. BLOOMBERG Seçim tarihinin açıklanmasıyla '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' ifadelerini kullanan ABD merkezli Bloomberg, Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi. Adaylığı, "Sessiz politikacı, Türkiye seçimlerinde Erdoğan'a meydan okumak için adım atıyor" başlığıyla duyuran Bloomberg, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a karşı yarışacağını yazdı. Analizde, "Kılıçdaroğlu geçtiğimiz 13 yıl içinde Erdoğan'a karşı hiçbir genel seçimde veya cumhurbaşkanlığı seçiminde zafer kazanamadı" sözlerine yer verildi.