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Dünya basınında Kılıçdaroğlu adaylığı tartışılıyor: Erdoğan’ı hiçbir seçimde yenemedi!

2023-03-07 15:42:18
Dünya basınında Kılıçdaroğlu adaylığı tartışılıyor: Erdoğan’ı hiçbir seçimde yenemedi!

Krizlerin dinmediği 6'lı koalisyonda aday belirleme toplantısı gerçekleşti. 'Akşener krizi'nden sonra aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının açıklanmasıyla, dünya basını bir kez daha Türkiye'ye kilitlendi. Kriz üstüne kriz yaşayan 6'lı koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkarmasını yorumlayan Batı basını, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında olduğu 13 sene boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hiçbir zafer elde edemediğine vurgu yaptı. 6'lı koalisyonun aday çıkmazını sık sık gündeme getiren Batı medyası, Bu kez Kılıçdaroğlu'nun açıklanan adaylığı ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. BLOOMBERG Seçim tarihinin açıklanmasıyla '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' ifadelerini kullanan ABD merkezli Bloomberg, Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi. Adaylığı, "Sessiz politikacı, Türkiye seçimlerinde Erdoğan'a meydan okumak için adım atıyor" başlığıyla duyuran Bloomberg, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a karşı yarışacağını yazdı. Analizde, "Kılıçdaroğlu geçtiğimiz 13 yıl içinde Erdoğan'a karşı hiçbir genel seçimde veya cumhurbaşkanlığı seçiminde zafer kazanamadı" sözlerine yer verildi.

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Foto - Dünya basınında Kılıçdaroğlu adaylığı tartışılıyor: Erdoğan’ı hiçbir seçimde yenemedi!

FRANCE 24 Fransız medya kuruluşu France 24, "Türk muhalefeti, 2023 seçimlerinde Erdoğan'a meydan okumak için Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçti" başlığıyla duyurduğu haberde Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına yönelik şüphelerin olduğuna yer verdi. "Seçimlere iki ay kala anketler sıkı bir yarışın sinyalini veriyor" yorumunu yapan France 24, Kılıçdaroğlu'nun seçim politikasının Erdoğan'ın inşa ettiği her şeyi tersine çevirmek olduğuna dikkat çekti.

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Foto - Dünya basınında Kılıçdaroğlu adaylığı tartışılıyor: Erdoğan’ı hiçbir seçimde yenemedi!

WASHINGTON POST ABD'li Washington Post gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının günler süren ve kamuoyuna da yansıyan iç çekişmelerin ardından duyurulduğunu vurguladı. "Türk muhalefeti, Mayıs ayındaki seçimlerde Erdoğan'a meydan okuyacak adayı seçti" başlığıyla verilen haberde Kılıçdaroğlu'nun bugüne dek seçim kazanmayan bir isim olduğuna dikkat çekildi. ABD'li gazete haberinde, "Kılıçdaroğlu, CHP'yi yönettiği 13 sene boyunca herhangi bir seçimi kazanmakta başarısız oldu." ifadelerine yer verdi.

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Foto - Dünya basınında Kılıçdaroğlu adaylığı tartışılıyor: Erdoğan’ı hiçbir seçimde yenemedi!

WALL STREET JOURNAL ABD'li Wall Street Journal gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Türkiye'nin muhalefet partisi lideri Erdoğan'a karşı başkanlık yarışına giriyor" manşetiyle duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 6'lı koalisyon arasındaki krizlerin ardından geldiğini belirten WSJ, Kılıçdaroğlu için "CHP Lideri, kişisel karizma eksikliği algısı nedeniyle Erdoğan'ın daha zayıf rakiplerinden biri olarak görülüyor" sözlerini kullandı.

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