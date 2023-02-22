Dünya basınında dikkat çeken deprem analizi: Türkiye başkalarına hep cömert davrandı

Depremlerin ardından Birleşmiş Milletler Türkiye'de koordinatörü Alvaro Rodriguez'in, dünyaya Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yaptığını hatırlattığının belirtildiği analizde BM yetkilisinin, 'Dolayısıyla insanlar bunu hatırlamalı ve cömert olmalı. Çünkü Türkiye başkalarına cömert davrandı' ifadelerine dikkat çekildi. Analizde, 2005'ten 2019'a kadar Türkiye'nin resmi acil ve insani yardım harcamalarının 178 milyon dolardan 7.5 milyar dolara çıktığı hatırlatıldı. 'İç sorunu olan ülkeler bile ekip gönderdi' İtalya'da Trieste Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Federico Donelli'nin 'Beni en çok etkileyen Güney Afrika, Etiyopya gibi büyük bölgesel oyuncuların ve hatta Sudan, Burundi ve Somali gibi birçok iç sorunu olan ülkelerin derhal Türkiye'ye yardım ekipleri göndermesiydi. Kaynak mevcudiyeti ve Ankara ile ilişkilerin türü ne olursa olsun, tüm Afrika ülkeleri Türkiye'ye yakınlıklarını hissettirmeye çalıştı. Bu tepki, şüphesiz, Türkiye'nin uluslararası satranç tahtasındaki varlığını ve görünürlüğünü artırmak için insani diplomasi de dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanan bir dış politikanın sonucudur' ifadeleri de kullanıldı.