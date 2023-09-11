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Sağlık
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Dün yediğini bile hatırlamayanlar mutlaka tıklayın! Ender Saraç mucizevi formülü açıkladı! Zıpkın gibi, dipçik gibi, zehir gibi olacaklar

2023-09-11 12:42:27
Dün yediğini bile hatırlamayanlar mutlaka tıklayın! Ender Saraç mucizevi formülü açıkladı! Zıpkın gibi, dipçik gibi, zehir gibi olacaklar

Dr. Ender Saraç unutkanlık için mucizevi bir bilgi verdi. Dün yediğini hatırlamayanların bile hafızası makine gibi olacak. Saraç, resmen hafızayı güçlendiren formülünü açıkladı. İşte hafızanızı güçlendirecek o tüyo… Çağımızın en büyük problemlerinden biri unutkanlıktır. Unutkanlık, insanların günlük hayatını bile oldukça kötü şekilde etkilemektedir. Hele ki dün yediğini bile hatırlamayanlar için oldukça büyük sorunlara yol açmaktadır. Ama Dr. Ender Saraç’ın bu tüyoları hafızanızı resmen fişek gibi yapacak. Artık unutmak yok…

#1
Foto - Dün yediğini bile hatırlamayanlar mutlaka tıklayın! Ender Saraç mucizevi formülü açıkladı! Zıpkın gibi, dipçik gibi, zehir gibi olacaklar

Farklı sebepler doğrultusunda ortaya çıkan unutkanlık, ilerlediği takdirde daha problemli hastalıklara yol açmaktadır. Unutkanlığın tedavisi için ise ilk olarak unutkanlığa neden olan etkenlerin öğrenilmesi gerekir. Buna göre de gereken tedaviler uygulanmalıdır. Alkol, madde bağımlılığı, beslenme eksikliği, yanlış beslenme, kullanılan ilaçların yan etkileri, stres, depresyon gibi nedenler unutkanlığa yol açar. Bunlara göre ise farklı tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

#2
Foto - Dün yediğini bile hatırlamayanlar mutlaka tıklayın! Ender Saraç mucizevi formülü açıkladı! Zıpkın gibi, dipçik gibi, zehir gibi olacaklar

HAFIZAYI GÜÇLENDİRECEK ÇAY TARİFİ MALZEMELER: 1-2 yaprak Gingko Biloba 1 küçük dal adaçayı 1 su bardağı sıcak su limon dilimi. HAZIRLANIŞI: 1-2 yaprak Gingko Biloba ve 1 küçük dal adaçayını 1 bardak kaynar suda 4 dakika demleyin. Elde ettiğiniz bu çayı günde 1-2 çay fincanı olarak şekersiz halde içebilirsiniz. Tercihe bağlı olarak limon dilimi ekleyebilirsiniz. Ancak önemli bir uyarıda bulunalım, bu çayı gece geç saatlerde içmemeye özen gösterin.

#3
Foto - Dün yediğini bile hatırlamayanlar mutlaka tıklayın! Ender Saraç mucizevi formülü açıkladı! Zıpkın gibi, dipçik gibi, zehir gibi olacaklar

DOĞLA YOLLARLA TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN DİĞERLERİ Unutkanlıktan kurtulmak için haftada bir kez balık tüketilmelidir. Bunun yanı sıra B12 eksikliğinin giderilmesi gerekir. B12’nin kuvvetlenmesi için yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi hayvanlar ürünlerinde tüketimi artırılmalıdır.

#4
Foto - Dün yediğini bile hatırlamayanlar mutlaka tıklayın! Ender Saraç mucizevi formülü açıkladı! Zıpkın gibi, dipçik gibi, zehir gibi olacaklar

Bunların yanı sıra kuruyemiş tüketimine de dikkat edilmelidir. Özellikle de her gün düzenli olarak ceviz tüketimi oldukça önemlidir. Ayrıca meyve ve sebze tüketimi de unutkanlığı engeller. Bunun için ise bal, portakal, soğan, sarımsak, da beyin için faydalı besinlerdendir. Ayrıca unutkanlık için tüketilebilecek sirke tarifi vardır. Bu sirkeyi tüketmek unutkanlık sorununuzun önüne geçecektir. 1 fincan yeşil kahve, 1 fincan biberiye, 3 adet elma, 1 fincan yeşil çay, 1 çorba kaşığı kadar kaya tuzu, 4 litre su, 1 fincan da sirkeyi karıştırarak içerseniz sağlığınıza iyi gelecektir. Ama tüketmeden önce 20 gün bekletmeniz gerekir.

#5
Foto - Dün yediğini bile hatırlamayanlar mutlaka tıklayın! Ender Saraç mucizevi formülü açıkladı! Zıpkın gibi, dipçik gibi, zehir gibi olacaklar

Sirke olduktan sonra yetişkinler 1 yemek kaşığı çocuklar 1 çay kaşığı tüketmelidir. 3 öğün alınmalıdır. Bunların yanı sıra akşamları yatmadan önce bir bardak taze sıkılmış havuç suyu da hafızayı güçlendiren içeceklerden biridir. Bu içecek için, 1 demet maydanoz, 2 adet havuç, 2 adet kivi, yarım demet nane, 2 adet limon, 1 adet maden suyu, 1 su bardağı suyu rondoda karıştırarak tüketebilirsiniz. Yapılan bu karışım 24 saat içinde tüketilmelidir.

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