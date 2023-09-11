Dün yediğini bile hatırlamayanlar mutlaka tıklayın! Ender Saraç mucizevi formülü açıkladı! Zıpkın gibi, dipçik gibi, zehir gibi olacaklar

Bunların yanı sıra kuruyemiş tüketimine de dikkat edilmelidir. Özellikle de her gün düzenli olarak ceviz tüketimi oldukça önemlidir. Ayrıca meyve ve sebze tüketimi de unutkanlığı engeller. Bunun için ise bal, portakal, soğan, sarımsak, da beyin için faydalı besinlerdendir. Ayrıca unutkanlık için tüketilebilecek sirke tarifi vardır. Bu sirkeyi tüketmek unutkanlık sorununuzun önüne geçecektir. 1 fincan yeşil kahve, 1 fincan biberiye, 3 adet elma, 1 fincan yeşil çay, 1 çorba kaşığı kadar kaya tuzu, 4 litre su, 1 fincan da sirkeyi karıştırarak içerseniz sağlığınıza iyi gelecektir. Ama tüketmeden önce 20 gün bekletmeniz gerekir.