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Dünya
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Yeniakit Publisher
Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’

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Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’

ABD’nin terör devleti İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasp eden terörist İsraillilerin ve eli kanlı terör örgütü gibi hareket eden çetelerin masum sivillere yönelik kanlı saldırılarını "Her türlü tanıma göre terörizmdir" diyerek itiraf etmek zorunda kaldı. Dün yasa dışı yerleşimci barbarları hararetle savunan ancak Ramallah’taki kanlı vahşeti görünce U dönüşü yapan Huckabee, terör devleti İsrail ve katil Netanyahu hükümetinin bu barbarlıklardan doğrudan sorumlu olduğunu ilan etti.

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Foto - Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’

Siyonist terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımı Batı Yaka’ya taşıma kalleşliği ve eli kanlı terörist İsrail ordusunun koruması altında yürütülen kanlı toprak gaspı, en büyük destekçilerini bile dehşete düşürdü. Batı Yaka’daki kalleş yerleşimci çeteleri "barışçıl insanlar" ilan ettikten sadece bir gün sonra Turmusaya beldesindeki siyonist vahşeti gören ABD Büyükelçisi Huckabee, terör şebekesinin saldırılarını "açık bir terör ve kalleşçe suç eylemi" olarak tanımladı.

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Foto - Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını "terörizm" olarak nitelendirdi. İsrail yönetimine ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine verdiği destekle bilinen ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Ramallah'a bağlı Turmusaya beldesinde yaşayan ABD vatandaşı Filistinlileri ziyaret etti. Burada İsraillilerin saldırıları nedeniyle yaşanan sorunları dinleyen Huckabee, ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı.

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Foto - Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’

"BU, HER TÜRLÜ TANIMA GÖRE TERÖRİZMDİR" Huckabee, insanların kendi evlerinde ve çocukların bahçelerinde kendilerini güvende hissedemediği bir ortam oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "İnsanlar kendi evlerinde rahatsız edildiğinde, çocukların kendi bahçelerinde oynamaları engellendiğinde ve başkalarının davranışları, eylemleri ve tehditleri nedeniyle güvensiz veya tedirgin hissetmelerine yol açan bir ortam yaratılmaya çalışıldığında bu hukukta ya da başka herhangi bir şekilde her türlü tanıma göre terörizmdir." ifadelerini kullandı.

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Foto - Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’

Filistinlilere yönelik saldırıları "terör ve suç eylemi" olarak tanımlayan Huckabee, bu eylemlerde bulunan İsraillilerin bölgede yaşayanların çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu öne sürdü.

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Foto - Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’

"İSRAİL HÜKÜMETİNİN SORUMLULUĞU BULUNUYOR" ABD'nin mesajının Batı Şeria'daki toplulukların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu yönünde olduğunu belirten Huckabee, İsrail hükümetinin bu güvenliği sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi.

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Foto - Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’

Huckabee, "ABD'nin mesajı, 'bu topluluklardaki insanların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu ve İsrail hükümetinin bunu sağlama sorumluluğu bulunduğu' yönündedir ve böyle olmaya devam edecektir." dedi.

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Foto - Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’

HUCKABEE YASA DIŞI YERLEŞİMLERİ SAVUNMUŞTU: Huckabee, bir gün önce The Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada ise işgal altındaki Batı Şeria'nın "C Bölgesi" olarak adlandırılan kesiminde, Filistin toprakları üzerinde yasa dışı yerleşim birimleri inşa edilmesini savunmuştu.

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Foto - Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri "son derece barışçıl bir şekilde yaşayan ve çocuklarını iyi vatandaşlar olarak yetiştiren 500 bin İsrailli" şeklinde tanımlayan Huckabee, Filistinlilere saldıranların İsraillilerin çoğunluğunu temsil etmediğini ileri sürmüştü. Dünya genelinde antisemitizmin arttığını savunan Huckabee, daha fazla Yahudi'nin İsrail'e göç edeceğini öne sürerek, yeni geleceklerin bir bölümünün Batı Şeria'ya yerleştirilmesinin "mantıklı" olacağını iddia etmişti.

#9
Foto - Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’

BATI ŞERİA'DA YERİNDEN EDİLMELER ARTIYOR: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Birleşmiş Milletler, dün yaptığı açıklamada, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 2023'ten bu yana 130 yerleşim yerinde 6 bin 400'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini bildirmişti.

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