Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’

"BU, HER TÜRLÜ TANIMA GÖRE TERÖRİZMDİR" Huckabee, insanların kendi evlerinde ve çocukların bahçelerinde kendilerini güvende hissedemediği bir ortam oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "İnsanlar kendi evlerinde rahatsız edildiğinde, çocukların kendi bahçelerinde oynamaları engellendiğinde ve başkalarının davranışları, eylemleri ve tehditleri nedeniyle güvensiz veya tedirgin hissetmelerine yol açan bir ortam yaratılmaya çalışıldığında bu hukukta ya da başka herhangi bir şekilde her türlü tanıma göre terörizmdir." ifadelerini kullandı.