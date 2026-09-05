Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’
ABD’nin terör devleti İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasp eden terörist İsraillilerin ve eli kanlı terör örgütü gibi hareket eden çetelerin masum sivillere yönelik kanlı saldırılarını "Her türlü tanıma göre terörizmdir" diyerek itiraf etmek zorunda kaldı. Dün yasa dışı yerleşimci barbarları hararetle savunan ancak Ramallah’taki kanlı vahşeti görünce U dönüşü yapan Huckabee, terör devleti İsrail ve katil Netanyahu hükümetinin bu barbarlıklardan doğrudan sorumlu olduğunu ilan etti.