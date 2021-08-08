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Yaşam
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Düğün dönüşü faciayı yaşadılar: 1 ölü, 5 yaralı

2021-08-08 00:42:44
Düğün dönüşü faciayı yaşadılar: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde düğün dönüşü meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde yaşandı.

#2
Foto - Karakoç köyünde katıldıkları düğünden dönen Mustafa Meral (56) yönetimindeki 60 HN 278 plakalı Fiat marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu.

Karakoç köyünde katıldıkları düğünden dönen Mustafa Meral (56) yönetimindeki 60 HN 278 plakalı Fiat marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu.

#3
Foto - Kazada araçta bulunan Ayşe Besler (22) camdan çıkarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve araçta bulunan; Ali Ensar İlter (3), Tuğba Lale (19), Gani Lale (66) ve Memduha Lale (66) yaralandı.

Kazada araçta bulunan Ayşe Besler (22) camdan çıkarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve araçta bulunan; Ali Ensar İlter (3), Tuğba Lale (19), Gani Lale (66) ve Memduha Lale (66) yaralandı.

#4
Foto - Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Memduha Lale burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Memduha Lale burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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