Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi:

Konuşmasında genç mühendislere ve öğrencilere küresel yarışta öne geçebilmeleri için hayati tavsiyelerde bulunan Demiroğlu, havacılık sektörünün sabır ve azim gerektirdiğini vurguladı. Demiroğlu, "Defalarca denersiniz, olmaz ve tam bırakacağınız sırada başarıverirsiniz. Çalışmak, bıkmamak gerekir." dedi. Gençleri hedef belirleyerek somut adımlar atmaya ve cesur olmaya çağıran Demiroğlu, "Düşmekten, hata yapmaktan, alan veya ülke değiştirmekten korkmayın. Türkiye'ye gelmekten de çekinmeyin." diye konuştu. Demiroğlu, bugün başarının temel şartının insan kaynağı ve güçlü altyapı olduğunu belirterek, "İstediğiniz kadar yetenekli olun, altyapınız yoksa testleri yapamaz, dışa bağımlı kalırsınız. TUSAŞ olarak Avrupa'nın ikinci büyük ses altı rüzgar tüneline sahibiz. Kendinizi öyle bir yetiştirin ki, dünyada o konu açıldığında akla gelen ilk isim siz olun." değerlendirmesinde bulundu.