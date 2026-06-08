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150 milyon dolarlık ultra lüks yat Bodrum'da! Yüzen sarayın sahibi bakın kim çıktı Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi: Meslek lisesi fabrika gibi çalışıyor! Öğrenciler 9 ayda 40 milyon TL ciro yaptı Kuzey Kore’den sıra dışı bir başarı hikayesi! Kim dünyanın aklını aldı Söke'de çifte cinayet işleyen gözü dönmüş katil yakalandı! Saklandığı ininde paketlenen cani dahil 6 kişi tutuklandı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa resti: Milletin sözünden başka bir kurucu irade yoktur! Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar! Sıcaklık zirve yaptı: Bahar günleri geride kaldı
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Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi:
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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi:

Türk savunma sanayisinin göz bebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen "Yükselen Türkiye’nin Havacılık ve Savunma Teknolojisi" konferansında, milli teknolojimizin ulaştığı devasa gücü tüm dünyaya ilan etti.

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Foto - Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi:

Demiroğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen "Yükselen Türkiye’nin Havacılık ve Savunma Teknolojisi" konferansında, Türk savunma sanayisinin küresel başarılarını ve gelecek vizyonunu anlattı.

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Foto - Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi:

1973 yılında küçük bir kulübede başlayan TUSAŞ serüveninin, 2005 yılında yabancı hisselerin tamamen satın alınmasıyla yüzde 100 yerli ve milli bir yapıya kavuştuğunu belirten Demiroğlu, son 20 yılda insanlı ve insansız hava araçları, helikopterler ve uzay projeleri dahil olmak üzere 13 özgün platform geliştirdiklerini vurguladı.

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Foto - Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi:

Demiroğlu, "Bugün Ankara Kahramankazan'da 4 milyon metrekarelik dev bir kampüste, 16 bin 300 kişilik dinamik bir kadroyla çalışıyoruz. Yaş ortalamamız 34. Dünyanın pek çok noktasında ofislerimiz var ve yakında Nijerya başta olmak üzere Afrika'da da büyüyeceğiz." dedi.

#4
Foto - Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi:

TUSAŞ’ın küresel sivil havacılık pazarındaki stratejik rolüne dikkati çeken Demiroğlu, şirketin sivil havacılık yapısalları alanında Airbus ve Boeing'e parça üreten dünyadaki yegane kurumlardan biri olduğunu vurguladı. Demiroğlu, "Sivil havacılık yapısalları alanında Airbus ve Boeing'in en büyük tedarikçilerinden biriyiz. Bazı kritik parçalarda dünyadaki tek üretecisyiz. Airbus'ın uçan hemen hemen her uçağında bir TUSAŞ dokunuşu vardır." diye konuştu.

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Foto - Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi:

6'ıncı nesil savaş uçakları konusunda dünyada söz sahibi kurumlardan biri olmayı hedeflediklerini belirten Demiroğlu, şunları kaydetti: "Avrupa'da Tempest veya FCAS gibi projeler konuşuluyor olsa da Fransa, Almanya, İspanya veya İngiltere henüz fiilen projelerine başlayabilmiş değiller. Biz ise onlardan çok daha ilerideyiz. Milli Muharebe Uçağımız KAAN’ın 21 Şubat 2024’teki ilk uçuşu, tüm ülkenin yürüyüşünü değiştirdi. Türkiye, bu teknolojiyi başarabilen dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'lardan oluşan taarruz omurgasını yerli ve milli sistemlerle modernize etmek adına takvimimizi hassasiyetle uyguluyoruz."

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Foto - Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi:

Uzay alanındaki vizyonu da paylaşan Demiroğlu, Somali'de kurulan uzay merkezinin çok stratejik bir adım olduğunu söyledi. Uzay yarışı kızıştığında küresel fırlatma darboğazı yaşanacağını belirten Demiroğlu, bu yatırımın Türkiye'nin fırlatma bağımsızlığını sağlayacağını ifade etti. Demiroğlu, 2020'li yılların başında yaşanan nitelikli iş gücü kaybının tersine döndüğünü vurgulayarak, "Artık giden çalışanımızdan çok daha fazlası ülkemize ve TUSAŞ'a geri dönüyor. Bu şirket 86 milyon vatandaşımızın ortak ortaklığıdır." dedi. TUSAŞ Genel Müdürü, yurt dışındaki genç mühendisleri Türkiye'ye dönmeye ve YTB ile yürütülen staj programlarına katılmaya davet etti.

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Foto - Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi:

Konuşmasında genç mühendislere ve öğrencilere küresel yarışta öne geçebilmeleri için hayati tavsiyelerde bulunan Demiroğlu, havacılık sektörünün sabır ve azim gerektirdiğini vurguladı. Demiroğlu, "Defalarca denersiniz, olmaz ve tam bırakacağınız sırada başarıverirsiniz. Çalışmak, bıkmamak gerekir." dedi. Gençleri hedef belirleyerek somut adımlar atmaya ve cesur olmaya çağıran Demiroğlu, "Düşmekten, hata yapmaktan, alan veya ülke değiştirmekten korkmayın. Türkiye'ye gelmekten de çekinmeyin." diye konuştu. Demiroğlu, bugün başarının temel şartının insan kaynağı ve güçlü altyapı olduğunu belirterek, "İstediğiniz kadar yetenekli olun, altyapınız yoksa testleri yapamaz, dışa bağımlı kalırsınız. TUSAŞ olarak Avrupa'nın ikinci büyük ses altı rüzgar tüneline sahibiz. Kendinizi öyle bir yetiştirin ki, dünyada o konu açıldığında akla gelen ilk isim siz olun." değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Bitlisli 13

Aman içimizdeki hainlere dikkat edelim tarihte olduğu gibi her zaman en büyük kötülüklerini yapmışlardır Bu devlete Onun için ırkçılık yapan bölücülük yapan ihanet eden bu güzelim ülkeye asla affedilmemeli

Mazlum

Allah Milli ve Yerli Mühendislerimize Kolaylıklar Versin.Yar ve Yardımcıları Her Daim Olsun InṣaAllah. Bence Savunma Sanayininde Üretilen Her Teknolojiyi Duyurmamak Gerekiyor Diye Düṣünüyorum. Zındıklar ve Dıṣ Medya Boṣ Durmuyor. Tökezletmek ïçin Parmak Sallatmak Istiyorlar.
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