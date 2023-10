Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

Ünlü Dr. Mehmet Öz, zayıflamak isteyen kişilere özel, etkili bir karışım tarifi önerdi. C vitamini yönünden zengin olan bu karışım, egzersiz yaparken daha hızlı yağ yakımına yol açar. Yapılan araştırmalara göre yeteri kadar C vitamini alımının kilo vermede etkili rol oynadığını gösteriyor. MALZEMELER 1 bardak taze sıkılmış greyfurt suyu 2 çay kaşığı organik elma sirkesi 1 çay kaşığı organik bal Mehmet Öz'ün tavsiye ettiği bu karışım sayesinde kilo verme hızı ikiye katlanabilir. Ancak verilen ölçülere uyum sağlayarak düzenli bir şekilde tüketmeniz gerekiyor. Sirkenin içinde bulunan asitler, metabolizmayı hızlandırarak daha kolay yağ yakmanızı sağlar. Kıvamı ve tadının sert olduğunu düşünüyorsanız içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek yumuşatabilirsiniz. Önerdiği karışım hakkında tavsiyelerine devam eden Dr. Mehmet Öz "Bu sihirli karışımı her gün her yemekten önce içerek turunçgillerin gücüyle daha hızlı bir şekilde kilo verebileceksiniz" diye belirtti.