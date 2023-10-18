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Sağlık
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Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

2023-10-18 14:55:47
Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

Sağlıklı beslenme konusundaki tavsiyeleriyle ünlü Dr. Mehmet Öz, mucizevi gıda listesini sıralayarak kilo vermenin formülünü paylaştı.

#1
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

Kilo almak çok kolay ancak vermesi bir o kadar zor. Kilo vermek isterken başvurulan yöntemler ise genelde diyet üzerinedir. Ancak Dr. Mehmet Öz, yiyerek de kilo verdiren gıdaları tek tek sıraladı. Öz'ün önerdiği bu yiyeceklerden düzenli tüketildiği takdirde hızla kilo verebilmek mümkün. İşte o liste...

#2
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

PATATES İçerisinde bolca dirençli nişasta içeren patates, sindirime karşı bir direnç sağlayarak süreci yavaşlatır. O nedenle dalgalanan kan şekerinde bir denge oluşmasını sağlar. Bu sayede uzun bir süre boyunca tokluk hissedebilirsiniz.

#3
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

Patatesi en doğru şekilde yemek için fırınlayarak veya haşlayarak tüketebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken püf nokta, patatesin soğumasını beklemek. Soğuyan patatesteki dirençli nişasta miktarı sıcağın yanı sıra daha fazladır.

#4
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

FISTIK EZMESİ Vücudun ihtiyacı olan sağlıklı yağları bünyeye sağlamak için sabah kahvaltılarınıza fıstık ezmesini dahil edebilirsiniz. Tam buğday ekmeğinin üzerine bir kaşık fıstık ezmesi sürdüğünüzde gerekli yağları vücuda aktarmış olursunuz.

#5
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

MUZ Kilo verme sürecinde muz tüketimi de oldukça önemlidir. Gün içerisinde birkaç adet muz tüketmek kilo vermeyi engeller. Ancak bir tane muzu vaktiyle yemek, tatlı krizlerini önlemek adına bile mantıklı bir hareket olur. Lif, vitamin ve mineral bakımından zengin olan muz, uzun süre tokluk hissi sağlayabilecek meyvelerden biri. Düşük kalori değeriyle hem tok hissedebilir hem de vücuda yüksek lif sağlayabilirsiniz.

#6
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

TAM BUĞDAY EKMEĞİ İşlenmiş tahılların yanı sıra tam tahılları tercih etmek, metabolizma hızını artırır. Hızlı çalışan metabolizma, elbette ki kilo verme sürecini hızlandırır. Ayrıca tam tahıllar tüketmek, kolesterol seviyesinin de dengelenmesine yardımcı olur.

#7
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

AVOKADO Sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen avokado kilo verme süreci için etkili meyvelerden biri. Yapılan çalışmalar, çoklu doymamış yağ tüketen kişilerin daha çok kas kütlesi geliştirdiğini ortaya koydu. Yani hem sağlıklı beslenmek hem de daha az vücut yağına sahip olmak için avokado tüketebilirsiniz.

#8
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

MAKARNA Kilo verme süreci için makarna kulağa tuhaf gelse de tüketirken zayıflamak mümkün. Ancak bu konuda önemli olan nokta elbette ki yediğiniz miktarı iyi ayarlamak. Kontrollü bir şekilde tüketeceğiniz tam tahıllı makarna, uzun süre tokluk hissi vererek kilo verme işlemini hızlandırabilir.

#9
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

Makarna tüketirken dikkat etmeniz gereken iki nokta bulunuyor. Birincisi tam tahıllı olması, ikincisi ise küçük porsiyonun az pişmiş kıvamda olması.

#10
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

YEŞİL ÇAY Yapılan çalışmalarda düzenli olarak yeşil çay tüketenlerin tüketmeyen kişilere oranla daha fazla yağ kaybettiği belirlendi. Bu nedenle araştırmacılar, yeşil çayın içinde bulunan maddelerin kilo kaybını artırdığını belirtiyor. Ancak bu verimli fayda için düzenli tüketim şart.

#11
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

YOĞURT Yağsız yoğurt tüketimi, içerisindeki kalsiyum sayesinde zayıflatıcı etkiler sunar. Araştırmalara göre günde 3 porsiyon tüketilen yağsız yoğurt, vücut yağının azalmasına yardımcı oluyor. Bu noktada önemli olan, yoğurt seçimi denilebilir. Yağsız ve kalsiyum ağırlıklı yoğurt tüketimi kilo verme hızını ikiye katlayabilir.

#12
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

KURU BAKLAGİLLER İçerisindeki lif miktarı sayesinde bağırsakların çalışmasını sağlayan kuru baklagiller, çabuk acıkmayı önler. Kuru baklagil tüketmek için salata ve çorbalarınızın içine ekleyerek öğünlerinizi çeşitlendirebilirsiniz. Porsiyonlara dikkat ederek ilerlerseniz, kilo verme süreci oldukça kolay ve verimli geçebilir.

#13
Foto - Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

Ünlü Dr. Mehmet Öz, zayıflamak isteyen kişilere özel, etkili bir karışım tarifi önerdi. C vitamini yönünden zengin olan bu karışım, egzersiz yaparken daha hızlı yağ yakımına yol açar. Yapılan araştırmalara göre yeteri kadar C vitamini alımının kilo vermede etkili rol oynadığını gösteriyor. MALZEMELER 1 bardak taze sıkılmış greyfurt suyu 2 çay kaşığı organik elma sirkesi 1 çay kaşığı organik bal Mehmet Öz'ün tavsiye ettiği bu karışım sayesinde kilo verme hızı ikiye katlanabilir. Ancak verilen ölçülere uyum sağlayarak düzenli bir şekilde tüketmeniz gerekiyor. Sirkenin içinde bulunan asitler, metabolizmayı hızlandırarak daha kolay yağ yakmanızı sağlar. Kıvamı ve tadının sert olduğunu düşünüyorsanız içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek yumuşatabilirsiniz. Önerdiği karışım hakkında tavsiyelerine devam eden Dr. Mehmet Öz "Bu sihirli karışımı her gün her yemekten önce içerek turunçgillerin gücüyle daha hızlı bir şekilde kilo verebileceksiniz" diye belirtti.

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