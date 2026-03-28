Dosta-düşmana kararlarını ilan ettiler! "Türkiye’ye tam destek vereceğiz"
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dosta-düşmana kararlarını ilan ettiler! “Türkiye’ye tam destek vereceğiz”

'Sıfır Atık' projesi kapsamında New York'ta gerçekleştirdiği temasları değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, BM yetkilileri ve diğer ülkelerin COP başkanlığı döneminde Türkiye'ye tam destek verdiğini açıkladı.

#1
Foto - Dosta-düşmana kararlarını ilan ettiler! "Türkiye’ye tam destek vereceğiz"

Kurum, New York Türkevi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleşen Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği temasları Türk basınına değerlendirdi. Kurum, New York Türkevi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleşen Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği temasları Türk basınına değerlendirdi. Söz konusu ziyaret kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok ülke temsilcisiyle görüşen Kurum, COP31 sürecine ilişkin temaslarının "oldukça verimli" geçtiğini belirtti ve "Yaptığımız toplantıda da şu gerçeği bir kez daha gördük ki, ülkeler artık taahhütlerin değil, uygulamaların konuşulduğu bir COP olmasını arzu ediyor." dedi. Kurum, BM yetkililerinin, Türkiye'nin alacağı tüm kararların arkasında olduklarını kendisine söylediğini aktardı ve COP başkanlığı döneminde Türkiye'nin süreci "diyalog, uzlaşı ve aksiyon" gibi üç temel başlık altında yürütmek istediğini yineledi.

#2
Foto - Dosta-düşmana kararlarını ilan ettiler! "Türkiye’ye tam destek vereceğiz"

Bir sonraki toplantının kasım ayında Antalya'da olacağı bilgisini paylaşan Kurum, daha sonraki buluşma adresinin ise Pasifik ülkelerinde olacağını, bu vesileyle, gelişmekte olan ve kırılgan yapıya sahip ülkelerin zorluklarını görüp değerlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Kurum, şunları söyledi: "Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde iklim değişikliğiyle verdiğimiz mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi ile yürütmüş olduğumuz Sıfır Atık Projesi'nin artık bir dünya markası haline geldiğini ve çok önemli bir çevre projesi olduğunu da burada tüm dünyaya paylaştık."

#3
Foto - Dosta-düşmana kararlarını ilan ettiler! "Türkiye’ye tam destek vereceğiz"

Alınan kararların icraata dönüşmesi noktasında, tüm dünya ülkelerinin "ortak bir beklenti" içinde olduğunu söyleyen Kurum, her ne kadar dünyada savaşların ve krizlerin devam ettiği gerçeği olsa da, tüm dünyanın iklim değişikliği konularında hedeflerinden şaşmadığını ifade etti. Kurum, tüm ülkelerin Paris Anlaşması kapsamında küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece ile sınırlandırma hedefini yakalamak istediklerine dikkati çekti ve "Çünkü, artık geri dönülemez bir noktaya geldik. Sıfır noktasındayız. Dolayısıyla bu noktada tüm dünya hemfikir diyebiliriz." dedi.

#4
Foto - Dosta-düşmana kararlarını ilan ettiler! "Türkiye’ye tam destek vereceğiz"

Tüm ülkelerin, alınan kararların artık uygulamaya geçilmesi beklentisini yineleyen Kurum, Fransa ve Almanya gibi Avrupa Birliği üyelerinin yanında Brezilya gibi ülkelerin de bu noktada Türkiye'nin tam destekçisi olduğunu vurguladı. Kurum, BM'nin de bu yöndeki olumlu tavrına atıfta bulunarak, hem Genel Sekreter Guterres hem de ekibinin bu kararların uygulamaya geçmesi noktasında da her türlü desteği Türkiye'ye vereceklerini belirttiklerini ve Türkiye'nin adil ve hakkaniyetli bir başkanlık süreci yöneteceğine olan inançlarını ifade ettiklerini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23