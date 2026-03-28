Dosta-düşmana kararlarını ilan ettiler! “Türkiye’ye tam destek vereceğiz”

Kurum, New York Türkevi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleşen Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği temasları Türk basınına değerlendirdi. Söz konusu ziyaret kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok ülke temsilcisiyle görüşen Kurum, COP31 sürecine ilişkin temaslarının "oldukça verimli" geçtiğini belirtti ve "Yaptığımız toplantıda da şu gerçeği bir kez daha gördük ki, ülkeler artık taahhütlerin değil, uygulamaların konuşulduğu bir COP olmasını arzu ediyor." dedi. Kurum, BM yetkililerinin, Türkiye'nin alacağı tüm kararların arkasında olduklarını kendisine söylediğini aktardı ve COP başkanlığı döneminde Türkiye'nin süreci "diyalog, uzlaşı ve aksiyon" gibi üç temel başlık altında yürütmek istediğini yineledi.