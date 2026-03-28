Dosta-düşmana kararlarını ilan ettiler! “Türkiye’ye tam destek vereceğiz”

Alınan kararların icraata dönüşmesi noktasında, tüm dünya ülkelerinin "ortak bir beklenti" içinde olduğunu söyleyen Kurum, her ne kadar dünyada savaşların ve krizlerin devam ettiği gerçeği olsa da, tüm dünyanın iklim değişikliği konularında hedeflerinden şaşmadığını ifade etti. Kurum, tüm ülkelerin Paris Anlaşması kapsamında küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece ile sınırlandırma hedefini yakalamak istediklerine dikkati çekti ve "Çünkü, artık geri dönülemez bir noktaya geldik. Sıfır noktasındayız. Dolayısıyla bu noktada tüm dünya hemfikir diyebiliriz." dedi.