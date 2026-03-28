Aleyna Kalaycıoğlu gerçekleri ortaya çıktı! Seküler yobazlar, üzerinden devlete itibar suikastı

Cinayet zanlısı olarak Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu üzerinden bir süredir yürütülen "mağduriyet" tiyatrosu son buldu. Sosyal medyadaki kirli elçiler aracılığıyla yayılan; koğuşların aşırı kalabalık olduğu, yatak verilmediği ve sürekli kavgaların yaşandığı yönündeki iddiaların, devlete karşı yürütülen sistemli bir itibar suikastı olduğu tescillendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, adeta bir "operasyon aygıtı" gibi çalışan sosyal medya hesaplarına rakamlarla ve gerçeklerle cevap verdi.