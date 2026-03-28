  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aleyna Kalaycıoğlu gerçekleri ortaya çıktı! Seküler yobazlar, üzerinden devlete itibar suikastı
Hayat-Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Aleyna Kalaycıoğlu gerçekleri ortaya çıktı! Seküler yobazlar, üzerinden devlete itibar suikastı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aleyna Kalaycıoğlu gerçekleri ortaya çıktı! Seküler yobazlar, üzerinden devlete itibar suikastı

Cinayet zanlısı olarak Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu üzerinden bir süredir yürütülen "mağduriyet" tiyatrosu son buldu. Sosyal medyadaki kirli elçiler aracılığıyla yayılan; koğuşların aşırı kalabalık olduğu, yatak verilmediği ve sürekli kavgaların yaşandığı yönündeki iddiaların, devlete karşı yürütülen sistemli bir itibar suikastı olduğu tescillendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, adeta bir "operasyon aygıtı" gibi çalışan sosyal medya hesaplarına rakamlarla ve gerçeklerle cevap verdi.

#1
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun cezaevindeki son durumu hakkında iddialar ortaya atılmıştı. Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan iddialara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#2
"Bazı sosyal medya hesaplarında, Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesi olayından ötürü tutuklanan ve halen Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Aleyna Tutuş Kalaycıoğlu’nun kaldığı koğuşta çok fazla sayıda kişi olduğu, sürekli kavgalar yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli sayıda yatak olmadığı, tutuklunun yemek yiyemediği vs. iddialarını içerir paylaşımlar yapıldığı görülmüştür."

#3
"Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup üniteden toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır. "

#4
"Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup; kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır. "

#5
"Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir Sosyal medya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. "

#6
"İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23