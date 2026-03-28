Harabeler kıymete bindi: Dünyanın en çirkin şehrine turist yağıyor!

'ÖLÜ AMA ÇEKİCİ' MEKANLAR Turun ilk durağı, 1930’larda inşa edilen ve bugün grafiti sanatçılarının mekanına dönüşen terk edilmiş bir yüzme kompleksi. 'Solvay Havuzu' olarak bilinen yapı, geçmişte işçilere dinlenme ve eğlence alanı sunmak amacıyla kurulmuştu. Bugün ise çatısı çökmüş, zemini parçalanmış halde doğanın etkilerine açık bir harabe görünümünde. İkinci durakta ise paslanmaz çelik işleme için kullanılan dev bir depo bulunuyor. Bir dönem ArcelorMittal’e ait olan tesis yaklaşık 15 yıldır atıl durumda.