Tom Barrack'tan şüphe uyandıran çıkış! 'Türkiye olacak' diyerek dünyaya ilan etti
ABD'nin Ortadoğu'da tam yetki verdiği isim olan Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan Türkiye ile ilgili şüphe uyandıran sözler geldi.
ABD'nin Ortadoğu'da tam yetki verdiği isim olan Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan Türkiye ile ilgili şüphe uyandıran sözler geldi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, önceki gün Washington’da Atlantic Council ve Suriye-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansta konuştu.
Beşşar Esed döneminde gündeme gelen “Dört Deniz Projesi”ni yeniden hatırlatan Tom Barrack, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Barrack, 28 Şubat Cumartesi günü başlayan ve ne zaman sona ereceği belli olmayan ABD-İsrail-İran savaşından dolayı kapalı olan ve ptrol tankerlerinin geçişine izin verilmeyen Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de yaşanan krizlerden dolayı dünyanın güvenli bir güzergaha ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Söz konusu planın Basra Körfezi, Hazar Denizi, Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayarak Türkiye ve Suriye’yi enerji dağıtım merkezi haline getirmeyi hedeflediğini belirtirken ''Coğrafi açıdan Suriye, bu ihtiyacı karşılayabilecek tek alternatif. Eğer 15 ay önce birisi Suriye'nin bölgedeki en istikrarlı ülke olacağını söyleseydi, kimse inanmazdı. Türkiye ve Suriye, tüm dünya için enerjinin ana dağıtım merkezi olacak.'' ifadelerini kullandı.
Washington yönetiminin bölgedeki askeri yöntemleri değiştirdiğine dikkat çeken Barrack, "Washington artık Suriye’de Hizbullah, Husiler, Hamas ve Iraklı milislere karşı klasik askeri yöntemleri sürdürmeyecek. Şimdi her şey akademik zeka, enerji ve ticari girişimlerin önünü açmak üzere yeniden dizayn ediliyor." dedi.
Daha önce Irak'ta yapılan hataların tekrarlanmayacağına vurgu yapan Barrack, yeni yönetimin devlet aklına övgü yağdırdı. Barrack, "Irak'taki gibi devletin tüm sivil memurlarını işten çıkarmadılar. Mevcut sistemi korudular ve ülkenin inşası için dünyanın en iyi lider kadrolarını getirdiler" şeklinde konuştu.
