Savunmada dengeleri sarsan gelişme! 'Görünmez, hayalet' denilen uçaklar füzelere yem oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunmada dengeleri sarsan gelişme! 'Görünmez, hayalet' denilen uçaklar füzelere yem oldu

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken uçaklar, gemiler ve ordu güçleri büyük hasar aldı. Saldırılar sonrası 3 milyar dolarlık fatura çıkarıldı.

#1
Foto - Savunmada dengeleri sarsan gelişme! 'Görünmez, hayalet' denilen uçaklar füzelere yem oldu

Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan bilgilere göre, İran ile ABD-İsrail hattı arasındaki savaşta Amerikan askeri varlıkları ağır darbe aldı. Üç haftayı geride bırakan çatışmalarda, milyarlarca dolar değerindeki son teknoloji radar sistemleri ve savaş uçakları ya imha oldu ya da ciddi hasar gördü.

#2
Foto - Savunmada dengeleri sarsan gelişme! 'Görünmez, hayalet' denilen uçaklar füzelere yem oldu

Pentagon, oluşan bu devasa boşluğu doldurmak için Beyaz Saray’dan 200 milyar dolarlık ek bütçe istedi. İran’ın Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği balistik füze saldırıları, ABD Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki ikmal zincirine büyük zarar verdi. Saldırıda bir adet E-3 Sentry AWACS radar uçağının yanı sıra, beş adet KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağı hasar gördü.

#3
Foto - Savunmada dengeleri sarsan gelişme! 'Görünmez, hayalet' denilen uçaklar füzelere yem oldu

Hasar alan uçakların onarım süreci devam ederken, ikmal gücündeki bu aksama bölgedeki hava operasyonlarını doğrudan etkiledi.

#4
Foto - Savunmada dengeleri sarsan gelişme! 'Görünmez, hayalet' denilen uçaklar füzelere yem oldu

Savaşın sadece ilk üç haftasındaki ekipman kaybının maliyeti, uzmanlara göre 1.4 milyar ile 2.9 milyar dolar arasında değişiyor. En büyük maliyet kalemlerinden birini ise radarlar oluşturuyor. İran füzeleri, Ürdün’deki 300 milyon dolarlık AN/TPY-2 füze savunma radarını vurdu.

#5
Foto - Savunmada dengeleri sarsan gelişme! 'Görünmez, hayalet' denilen uçaklar füzelere yem oldu

Ayrıca Katar’daki Al-Udeid Hava Üssü’nde bulunan ve değeri 1 milyar doları bulan devasa erken uyarı radarı da saldırılarda hasar aldı.

#6
Foto - Savunmada dengeleri sarsan gelişme! 'Görünmez, hayalet' denilen uçaklar füzelere yem oldu

Havadaki kayıplar sadece İran saldırılarıyla sınırlı kalmadı. "Dost ateşi" ve kazalar da Amerikan filosuna ağır darbe vurdu. 1 Mart’ta Kuveytli bir jetin yanlışlıkla ateş açması sonucu üç adet Amerikan F-15E savaş uçağı düştü. 19 Mart’ta ise 82.5 milyon dolar değerindeki bir F-35A hayalet uçak acil iniş yaptı. İran bu uçağı kendisinin vurduğunu iddia etti. Ayrıca savaşın başından bu yana sekizi füze ile vurulan toplam 12 adet MQ-9 Reaper İHA kaybedildi.

#7
Foto - Savunmada dengeleri sarsan gelişme! 'Görünmez, hayalet' denilen uçaklar füzelere yem oldu

Savaşın ortasında Amerikan donanmasının en önemli unsurlarından biri olan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde de aksilikler yaşandı. 12 Mart’ta geminin çamaşırhanesinde başlayan yangın, mürettebatın yatakhanelerine kadar yayıldı. Saldırı sonucu olmasa da bu yangın nedeniyle dev uçak gemisi görevini bırakarak onarım için Yunanistan’ın Souda Körfezi’ndeki limana çekildi. Pentagon, kaybedilen her bir platformun yerine yeni nesil ve daha pahalı modelleri koymak için bütçe çalışmalarını hızlandırdı.

#8
Foto - Savunmada dengeleri sarsan gelişme! 'Görünmez, hayalet' denilen uçaklar füzelere yem oldu

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırı sonucu radar sistemlerinde ciddi hasar meydana geldi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Umman’ın Salalah Limanı açıklarında ABD’ye ait bir askeri destek gemisinin hedef alındığını açıkladı. Zülfikari, ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarının da hedef alındığını belirterek, "Dün gece gerçekleştirilen başarılı operasyonların devamında ABD’ye ait bir yakıt ikmal uçağı daha ABD güçlerinin konuşlandığı El-Kharj Hava üssünde düzenlenen füze operasyonuyla hedef alınarak tamamen imha edildi. Böylece dün geceden bu yana ABD’ye ait toplam 5 yakıt ikmal uçağından 2’si tamamen imha edilirken, 3’ü de ağır hasar alarak operasyon dışı kaldı" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Savunmada dengeleri sarsan gelişme! 'Görünmez, hayalet' denilen uçaklar füzelere yem oldu

ABD askerlerinin üs dışına çıkarak saklandığını belirten Zülfikari, son saatlerde iki farklı saklanma noktasının hedef alındığını ifade etti. Zülfikari, "Daha önce uyarıda bulunmuştuk. Saldırgan ABD ordusu, silahlı kuvvetlerimizin güçlü saldırıları ve bölgedeki üslerinin imha edilmesi nedeniyle kaçmış ve üslerinin dışında saklanmaya başlamıştır. Son saatlerde iki saklanma noktası tespit edildi. İlk noktada 400’den fazla, ikinci noktada ise 100’den fazla kişinin Dubai’de gizlendiği belirlendi. Her iki nokta da hassas güdümlü füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı ve ağır kayıplar verdirildi" dedi. TÜRKİYE GAZETESİ

Yorumlar

Sokares

Elleriniz dert görmesin
