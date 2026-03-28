Savunmada dengeleri sarsan gelişme! 'Görünmez, hayalet' denilen uçaklar füzelere yem oldu

Havadaki kayıplar sadece İran saldırılarıyla sınırlı kalmadı. "Dost ateşi" ve kazalar da Amerikan filosuna ağır darbe vurdu. 1 Mart’ta Kuveytli bir jetin yanlışlıkla ateş açması sonucu üç adet Amerikan F-15E savaş uçağı düştü. 19 Mart’ta ise 82.5 milyon dolar değerindeki bir F-35A hayalet uçak acil iniş yaptı. İran bu uçağı kendisinin vurduğunu iddia etti. Ayrıca savaşın başından bu yana sekizi füze ile vurulan toplam 12 adet MQ-9 Reaper İHA kaybedildi.