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Dünya
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Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor

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Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor

Dost ve kardeş ülke Pakistan'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

#1
Foto - Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor

Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu son 24 saatte 7 kişi daha vefat etti, 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

#2
Foto - Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor

Dawn gazetesinin haberine göre, eyaletteki şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

#3
Foto - Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor

Pencap Afet Yönetim Kurumundan (PDMA) yapılan açıklamada, yağışların etkisiyle son 24 saatte meydana gelen afet ve kazalar sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

#4
Foto - Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor

Çok sayıda binanın hasar gördüğü ve bazı hayvanların telef olduğu belirtilen açıklamada, devam eden muson yağmurlarına rağmen eyaletteki büyük nehirlerde su seviyelerinin normal sınırlarda seyrettiği ve şu aşamada ciddi sel riskinin bulunmadığı duyuruldu.

#5
Foto - Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor

Açıklamada, ayrıca muson yağmurlarının başlamasından bu yana Pencap genelinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 183 kişinin yaralandığı kaydedildi.

#6
Foto - Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağmurları sebebiyle Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetler ve kazalar meydana geliyor.

#7
Foto - Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor

Öte yandan Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e çıktığı bildirildi.

#8
Foto - Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor

Hindustan Times'ın haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresinden (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yapıldı.

#9
Foto - Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor

Açıklamada, sellerde 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 61'e yükseldiği belirtildi.

#10
Foto - Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

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