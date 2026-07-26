Dost ve kardeş ülkeden çok acı haber: 7 kişi daha vefat etti! Yaralı sayısı da artıyor
Dost ve kardeş ülke Pakistan'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dost ve kardeş ülke Pakistan'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu son 24 saatte 7 kişi daha vefat etti, 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Dawn gazetesinin haberine göre, eyaletteki şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.
Pencap Afet Yönetim Kurumundan (PDMA) yapılan açıklamada, yağışların etkisiyle son 24 saatte meydana gelen afet ve kazalar sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Çok sayıda binanın hasar gördüğü ve bazı hayvanların telef olduğu belirtilen açıklamada, devam eden muson yağmurlarına rağmen eyaletteki büyük nehirlerde su seviyelerinin normal sınırlarda seyrettiği ve şu aşamada ciddi sel riskinin bulunmadığı duyuruldu.
Açıklamada, ayrıca muson yağmurlarının başlamasından bu yana Pencap genelinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 183 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağmurları sebebiyle Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetler ve kazalar meydana geliyor.
Öte yandan Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e çıktığı bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresinden (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, sellerde 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 61'e yükseldiği belirtildi.
Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.
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