Endişe verici: Bu ağrı kesici ölüm riskini artırıyor!
Manchester Üniversitesi'nin araştırmasına göre, fentanil diğer opioid ağrı kesicilere kıyasla ölümcül solunum komplikasyonları açısından en yüksek riski taşıyor. Uzmanlar, opioidlerin aşırı doz kullanımının ölüm riskini ciddi şekilde artırabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, özellikle fentanilin ölümcül solunum komplikasyonlarıyla en güçlü şekilde ilişkilendirilen opioid olduğunu açıkladı. Manchester Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada, fentanilin diğer opioidlere kıyasla solunum baskılanması (solunumun tehlikeli derecede yavaşlaması veya yüzeyselleşmesi) ile daha güçlü bağlantılı olduğu ortaya kondu. Bu durum, vücuttaki oksijen seviyesinin düşmesine, kanda karbondioksit birikmesine ve zamanında tıbbi müdahale edilmezse ölüme yol açabiliyor.