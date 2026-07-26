Endişe verici: Bu ağrı kesici ölüm riskini artırıyor!

Opioid ağrı kesiciler; ameliyatlar, ciddi yaralanmalar ve kanser hastalarında görülen şiddetli ağrıların tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Bu gruba morfin, kodein ve tramadol gibi ilaçlar da dahil. Bu ilaçlar, beynin solunumu düzenleyen sinir sinyallerini etkileyerek kandaki oksijen seviyesinin ciddi şekilde düşmesine neden olabiliyor. Araştırmanın sonuçları, İngiltere'de bu ilaçların kullanımının son 25 yılda iki katına çıktığı ve bağımlılık endişelerinin arttığı bir dönemde yayımlandı. Daily Mail gazetesine göre, ülkede yaklaşık 3,3 milyon yetişkine eklem ağrıları, ameliyat sonrası ağrılar ve kanser ağrılarının tedavisi için opioid reçete ediliyor. Bu ilaçlar ayrıca ameliyatlarda kullanılan anestezi ilaçlarının bir parçası olarak da kullanılıyor.