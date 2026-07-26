Real Madrid'de Portekizli dönemi: Arda Güler'in Mourinho mutluluğu
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda teknik direktör Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti.
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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda teknik direktör Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti.
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda teknik direktör Jose Mourinho ve yeni sezon hedefleri hakkında konuştu.
Arda Güler'in açıklamaları şöyle:
-Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi her şeyi çok net bir şekilde açıklıyorlar. Saha dışında da oldukça samimi ve dürüstler.
-Çok şey öğrendim ve çok geliştim ama coşkum asla değişmedi. Her şeyi kazanmak istiyorum ve Real Madrid taraftarlarını mutlu etmek istiyorum.
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