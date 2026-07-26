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Real Madrid'de Portekizli dönemi: Arda Güler'in Mourinho mutluluğu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Real Madrid'de Portekizli dönemi: Arda Güler'in Mourinho mutluluğu

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda teknik direktör Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti.

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Foto - Real Madrid'de Portekizli dönemi: Arda Güler'in Mourinho mutluluğu

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda teknik direktör Jose Mourinho ve yeni sezon hedefleri hakkında konuştu.

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Foto - Real Madrid'de Portekizli dönemi: Arda Güler'in Mourinho mutluluğu

Arda Güler'in açıklamaları şöyle:

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Foto - Real Madrid'de Portekizli dönemi: Arda Güler'in Mourinho mutluluğu

-Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi her şeyi çok net bir şekilde açıklıyorlar. Saha dışında da oldukça samimi ve dürüstler.

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Foto - Real Madrid'de Portekizli dönemi: Arda Güler'in Mourinho mutluluğu

-Çok şey öğrendim ve çok geliştim ama coşkum asla değişmedi. Her şeyi kazanmak istiyorum ve Real Madrid taraftarlarını mutlu etmek istiyorum.

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