Bakanlık listeyi açıkladı: Balda sahtekarlık yapan markalar belli oldu!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 22 Temmuz'da güncellediği hileli gıdalar listesine, bal ürünlerinde sahtekarlık yaptığı belirlenen üç yeni marka da eklendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 22 Temmuz'da güncellediği hileli gıdalar listesine, bal ürünlerinde sahtekarlık yaptığı belirlenen üç yeni marka da eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü son resmi kontrollerin ardından ‘’Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’’ listesini güncelledi.
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesinin 6. fıkrası kapsamında kamuoyuna açıklanan son listede, 3 farklı bal markası dahil edildi.
Bakanlığın 22 Temmuz 2026 tarihli listesine göre, piyasada yapılan son incelemeler ışığında mevzuata aykırılık tespit edilen bazı bal ürünleri ifşa edildi.
Açıklanan listede Tokat, Ankara ve Antalya’da faaliyet gösteren firmalara ait ürünler var.
Yeni Şafak'ın haberine göre, 22 Temmuz 2026’da ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen bal markaları şunlar:
Binbir Petek – Tokat’ın Niksar ilçesinde üretilen “Petekli Çiçek Balı”
Pelit – Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde satışa sunulan “Süzme Çiçek Balı 20 Gram”
Ertuğrul – Ankara’nın Mamak ilçesinde üretilen “Süzme Çiçek Balı 1 Kilo”
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