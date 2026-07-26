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Ekonomi
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Bakanlık listeyi açıkladı: Balda sahtekarlık yapan markalar belli oldu!

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Bakanlık listeyi açıkladı: Balda sahtekarlık yapan markalar belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 22 Temmuz'da güncellediği hileli gıdalar listesine, bal ürünlerinde sahtekarlık yaptığı belirlenen üç yeni marka da eklendi.

#1
Foto - Bakanlık listeyi açıkladı: Balda sahtekarlık yapan markalar belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü son resmi kontrollerin ardından ‘’Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’’ listesini güncelledi.

#2
Foto - Bakanlık listeyi açıkladı: Balda sahtekarlık yapan markalar belli oldu!

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesinin 6. fıkrası kapsamında kamuoyuna açıklanan son listede, 3 farklı bal markası dahil edildi.

#3
Foto - Bakanlık listeyi açıkladı: Balda sahtekarlık yapan markalar belli oldu!

Bakanlığın 22 Temmuz 2026 tarihli listesine göre, piyasada yapılan son incelemeler ışığında mevzuata aykırılık tespit edilen bazı bal ürünleri ifşa edildi.

#4
Foto - Bakanlık listeyi açıkladı: Balda sahtekarlık yapan markalar belli oldu!

Açıklanan listede Tokat, Ankara ve Antalya’da faaliyet gösteren firmalara ait ürünler var.

#5
Foto - Bakanlık listeyi açıkladı: Balda sahtekarlık yapan markalar belli oldu!

Yeni Şafak'ın haberine göre, 22 Temmuz 2026’da ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen bal markaları şunlar:

#6
Foto - Bakanlık listeyi açıkladı: Balda sahtekarlık yapan markalar belli oldu!

Binbir Petek – Tokat’ın Niksar ilçesinde üretilen “Petekli Çiçek Balı”

#7
Foto - Bakanlık listeyi açıkladı: Balda sahtekarlık yapan markalar belli oldu!

Pelit – Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde satışa sunulan “Süzme Çiçek Balı 20 Gram”

#8
Foto - Bakanlık listeyi açıkladı: Balda sahtekarlık yapan markalar belli oldu!

Ertuğrul – Ankara’nın Mamak ilçesinde üretilen “Süzme Çiçek Balı 1 Kilo”

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