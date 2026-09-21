Dost ülke beklenmedik kararı aldı: Petrol arama projesi durduruldu
Kardeş ülke Kazakistan'dan dikkat çeken bir enerji hamlesi geldi. Kazaklar, Hazar Denizi'ndeki ortak arama çalışmalarını askıya alma kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kardeş ülke Kazakistan'dan dikkat çeken bir enerji hamlesi geldi. Kazaklar, Hazar Denizi'ndeki ortak arama çalışmalarını askıya alma kararı aldı.
Kazakistan ulusal şirketlerinden KazMunayGaz (KMG) ile Rus şirketi LUKOIL'in Hazar Denizi'nin Kazakistan kesimindeki "Al-Farabi" petrol sahasında yürüttüğü ortak jeolojik keşif projesi geçici olarak durduruldu.
KMG basın servisinden TАСС'a yapılan açıklamada, projenin halihazırda arama aşamasında olduğu belirtildi.
LUKOIL'e yönelik yaptırım kısıtlamaları nedeniyle üretim ve arama faaliyetlerinin askıya alındığı, ancak projeden resmi olarak çıkış yönünde herhangi bir kurumsal karar alınmadığı ifade edildi.
Daha önce "Al-Farabi Operating" şirketinin 2025 yılı denetim raporunda, yapılardaki düşük jeolojik başarı beklentileri nedeniyle ortakların projeden ayrılma niyetinde olduğu bilgisi yer almıştı.
Hazar Denizi'nin Kazakistan sektöründe yer alan Al-Farabi sahası, kıyıya yaklaşık 130 kilometre mesafede ve 300 ile 600 metre arasında değişen derinlikte bulunuyor.
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