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Dost ülke beklenmedik kararı aldı: Petrol arama projesi durduruldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dost ülke beklenmedik kararı aldı: Petrol arama projesi durduruldu

Kardeş ülke Kazakistan'dan dikkat çeken bir enerji hamlesi geldi. Kazaklar, Hazar Denizi'ndeki ortak arama çalışmalarını askıya alma kararı aldı.

#1
Foto - Dost ülke beklenmedik kararı aldı: Petrol arama projesi durduruldu

Kazakistan ulusal şirketlerinden KazMunayGaz (KMG) ile Rus şirketi LUKOIL'in Hazar Denizi'nin Kazakistan kesimindeki "Al-Farabi" petrol sahasında yürüttüğü ortak jeolojik keşif projesi geçici olarak durduruldu.

#2
Foto - Dost ülke beklenmedik kararı aldı: Petrol arama projesi durduruldu

KMG basın servisinden TАСС'a yapılan açıklamada, projenin halihazırda arama aşamasında olduğu belirtildi.

#3
Foto - Dost ülke beklenmedik kararı aldı: Petrol arama projesi durduruldu

LUKOIL'e yönelik yaptırım kısıtlamaları nedeniyle üretim ve arama faaliyetlerinin askıya alındığı, ancak projeden resmi olarak çıkış yönünde herhangi bir kurumsal karar alınmadığı ifade edildi.

#4
Foto - Dost ülke beklenmedik kararı aldı: Petrol arama projesi durduruldu

Daha önce "Al-Farabi Operating" şirketinin 2025 yılı denetim raporunda, yapılardaki düşük jeolojik başarı beklentileri nedeniyle ortakların projeden ayrılma niyetinde olduğu bilgisi yer almıştı.

#5
Foto - Dost ülke beklenmedik kararı aldı: Petrol arama projesi durduruldu

Hazar Denizi'nin Kazakistan sektöründe yer alan Al-Farabi sahası, kıyıya yaklaşık 130 kilometre mesafede ve 300 ile 600 metre arasında değişen derinlikte bulunuyor.

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