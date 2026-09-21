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Türkiye'nin hamlesi Rusya'yı rahatsız etti: Gerekli açıklamaları bekliyoruz

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Türkiye'nin hamlesi Rusya'yı rahatsız etti: Gerekli açıklamaları bekliyoruz

Türkiye'nin envanterinde fazla bulunan silahları transfer edeceğine yönelik iddialar Rusya'yı rahatsız etti. Moskova yönetimi Ankara'yı hedef almaya başladı.

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Foto - Türkiye'nin hamlesi Rusya'yı rahatsız etti: Gerekli açıklamaları bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Moskova'nın Türkiye üzerinden Ukrayna'ya Amerikan silahı transferi olasılığına ilişkin Ankara'dan yanıt beklemeye devam ettiğini söyledi. Interfax'a konuşan Gruşko, "Konu iyi biliniyor, tüm soruları Türk tarafına ilettik. Yanıt ve gerekli açıklamaları bekliyoruz" dedi.

#2
Foto - Türkiye'nin hamlesi Rusya'yı rahatsız etti: Gerekli açıklamaları bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye Türkiye'deki stoklardan Ukrayna'ya 70 adet M39 ATACMS füzesi, 12 adet M270 MLRS lançeri, 2.500'den fazla M26 roketi ve 47 bin misket topçu mühimmatı transferine izin verme niyetini bildirdi.

#3
Foto - Türkiye'nin hamlesi Rusya'yı rahatsız etti: Gerekli açıklamaları bekliyoruz

Silahlar ABD üretimi olduğu için yeniden ihracat Washington'un iznine tabi. Dışişleri Bakanlığı belgeleri 3 Ağustos'ta Kongre'ye gönderdi. Bakanlık, transferin ABD güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu savunarak Türkiye'nin eski silah stoklarını azaltacağını, Ukrayna'nın ise askeri kapasitesini güçlendireceğini belirtti.

#4
Foto - Türkiye'nin hamlesi Rusya'yı rahatsız etti: Gerekli açıklamaları bekliyoruz

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikini kabul edilemez buluyor. Moskova, Türkiye'nin söz konusu hamlesinden rahatsız olmuştu.

#5
Foto - Türkiye'nin hamlesi Rusya'yı rahatsız etti: Gerekli açıklamaları bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olası transfer şemasının "karşılıklı güveni zedelediğini" öne sürmüştü.

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