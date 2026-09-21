Türkiye'ye karşı harekete geçtiler: 15 bin İHA üretecekler
Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan komşuda insansız hava aracı üretimi için harekete geçildi. 15 bin İHA üretini başlatıldı.
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Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan komşuda insansız hava aracı üretimi için harekete geçildi. 15 bin İHA üretini başlatıldı.
Ege ve Doğu Akdeniz'de Batılı ülkelerin gazıyla Türkiye'ye kafa tutmaya kalkan Yunanistan'dan yeni bir hamle geldi.
Dendias’ın açıklamalarına göre Yunan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde mevcut durumda yıllık yaklaşık 5.000 drone üretim kapasitesi bulunuyor. Malakasa’daki 309 Nolu Üs Fabrikası başta olmak üzere yeni tesislerin devreye alınmasıyla bu kapasitenin 2026 yılı sonunda yıllık 15.000 adede çıkarılması hedefleniyor.
Bu hedef, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden askeri rekabet açısından dikkat çekici bir kapasite artışına işaret ediyor. Özellikle düşük maliyetli ve yüksek sayıda üretilebilen insansız sistemlerin modern savaş alanındaki rolünün giderek büyümesi, Atina’nın bu alana yaptığı yatırımların stratejik önemini artırıyor.
Yunanistan yalnızca drone sayısını artırmayı değil, bu sistemlere karşı kullanılabilecek yerli teknolojileri de geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Kentavros elektronik harp ve anti-drone sistemi ile Telemachus ve Teukros gibi düşük irtifa ve yakın savunma projeleri öne çıkıyor. Bu projelerin seri üretime geçirilmesi halinde Yunanistan’ın hem insansız sistemler hem de bunlara karşı savunma alanında daha fazla yerli kapasite oluşturması hedefleniyor.
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