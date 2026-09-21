  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dikkat çeken sözler... Acayip bir yazı kaleme aldı: Kapanmayan yapay zekaya karşı aramasına karşı harekete geç, dur de Çin istihbarat şefi şaşırttı: Yapay zeka uyarısı Dost ülke beklenmedik kararı aldı: Petrol arama projesi durduruldu Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı Türkiye'ye karşı harekete geçtiler: 15 bin İHA üretecekler Kalp krizini gösteren risk bu şekilde tehlikeli: Hakkında tüm bilgileri söyleyen uzmandan ikaz: Duy, düşün Ioannis Mazis: Tüm bu bilgiler Türkiye'nin duyacağı şekilde söyleniyor acayip tehlikeli As balda büyük verimi kaybetmeyi istemiyorsanız bakım için müthiş uyum burada: Sistem çöktü, çok büyük darbe vurgusu
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye karşı harekete geçtiler: 15 bin İHA üretecekler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye karşı harekete geçtiler: 15 bin İHA üretecekler

Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan komşuda insansız hava aracı üretimi için harekete geçildi. 15 bin İHA üretini başlatıldı.

#1
Foto - Türkiye'ye karşı harekete geçtiler: 15 bin İHA üretecekler

Ege ve Doğu Akdeniz'de Batılı ülkelerin gazıyla Türkiye'ye kafa tutmaya kalkan Yunanistan'dan yeni bir hamle geldi.

#2
Foto - Türkiye'ye karşı harekete geçtiler: 15 bin İHA üretecekler

Dendias’ın açıklamalarına göre Yunan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde mevcut durumda yıllık yaklaşık 5.000 drone üretim kapasitesi bulunuyor. Malakasa’daki 309 Nolu Üs Fabrikası başta olmak üzere yeni tesislerin devreye alınmasıyla bu kapasitenin 2026 yılı sonunda yıllık 15.000 adede çıkarılması hedefleniyor.

#3
Foto - Türkiye'ye karşı harekete geçtiler: 15 bin İHA üretecekler

Bu hedef, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden askeri rekabet açısından dikkat çekici bir kapasite artışına işaret ediyor. Özellikle düşük maliyetli ve yüksek sayıda üretilebilen insansız sistemlerin modern savaş alanındaki rolünün giderek büyümesi, Atina’nın bu alana yaptığı yatırımların stratejik önemini artırıyor.

#4
Foto - Türkiye'ye karşı harekete geçtiler: 15 bin İHA üretecekler

Yunanistan yalnızca drone sayısını artırmayı değil, bu sistemlere karşı kullanılabilecek yerli teknolojileri de geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Kentavros elektronik harp ve anti-drone sistemi ile Telemachus ve Teukros gibi düşük irtifa ve yakın savunma projeleri öne çıkıyor. Bu projelerin seri üretime geçirilmesi halinde Yunanistan’ın hem insansız sistemler hem de bunlara karşı savunma alanında daha fazla yerli kapasite oluşturması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!
Gündem

Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!

Şehir Planlamacısı mezunu olduğu halde, ‘Gıda Dedektifi’ isimli sosyal medya hesabından etiket okuyuculuğu yapan Musa Özsoy’un maskesi düştü..
O sapkının ismi Eyüp’e yakışmıyor
Gündem

O sapkının ismi Eyüp’e yakışmıyor

Fatih Sultan Mehmed’in emaneti İstanbul’un en mübarek tepelerinden birine asılan, ecdat mirasını Fransa’ya kaçırarak, kendisine koleksiyon y..
Dev maçta Salah fırtınası! Trabzonspor fark attı: 4-0
Spor

Dev maçta Salah fırtınası! Trabzonspor fark attı: 4-0

Türkiye’nin günlerdir heyecanla beklediği dev derbide Trabzonspor, evinde ağırladığı Galatasaray karşısında fark attı. Mohammed Salah'ın hat..
İçişleri Bakanı Çiftçi'den Gaziler Günü mesajı: Hedef Terörsüz Türkiye
Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Gaziler Günü mesajı: Hedef Terörsüz Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde h..
Şiddetli yağışlar sonrası Rize’ye içme suyu uyarısı: En az 5 gün içmeyin
Sağlık

Şiddetli yağışlar sonrası Rize’ye içme suyu uyarısı: En az 5 gün içmeyin

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki yoğun yağışlar nedeniyle kaynağı ve menşei belirsiz suların en az 5-7 gün boyunca tüketilmemesi, zorunlu ..
Türkiye’deki çıplaklığa isyan etti: Dünyayı gezdim böyle teşhircilik görmedim!
Gündem

Türkiye’deki çıplaklığa isyan etti: Dünyayı gezdim böyle teşhircilik görmedim!

Türkiye’de yaşayan bir kadın, karşılaştığı rezil manzaralara çektiği video ile isyan etti. Bir çok ülke gezdiğini ama Türkiye’deki gibi bir ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23