Türkiye'ye karşı harekete geçtiler: 15 bin İHA üretecekler

Yunanistan yalnızca drone sayısını artırmayı değil, bu sistemlere karşı kullanılabilecek yerli teknolojileri de geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Kentavros elektronik harp ve anti-drone sistemi ile Telemachus ve Teukros gibi düşük irtifa ve yakın savunma projeleri öne çıkıyor. Bu projelerin seri üretime geçirilmesi halinde Yunanistan’ın hem insansız sistemler hem de bunlara karşı savunma alanında daha fazla yerli kapasite oluşturması hedefleniyor.