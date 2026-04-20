Dopamin, serotonin ve GABA... Ruh halinizi iyileştiren 5 besin
Ruh halini iyileştiren 5 besin gün yüzüne çıktı.
Bazı besinler, dopamin, serotonin ve GABA gibi nörotransmiterleri etkileyerek ruh halinizi iyileştirebilecek bileşikler içerir. Ruh halini iyileştiren sağlıklı besinler arasında muz, yulaf, çilek ve kuruyemişler sayılabilir. İşte ruh halini iyileştiren 5 besinin faydaları… Beslenme ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiye dair dünyada birçok araştırma yapılıyor. Peki, gerçekten besinler ruh halini iyileştirir mi?
Yedikleriniz sadece kilonuzu değil, aynı zamanda ruh halinizi de belirliyor! Araştırmalar, bazı besinlerin beyindeki kimyasal dengeleri düzenleyerek depresyon ve kaygı belirtilerini hafifletebildiğini gösteriyor.
1. BİTTER ÇİKOLATA (POLİFENOL DEPOSU) Çikolata sadece tadıyla değil, içindeki bileşiklerle de mutluluk veriyor. Journal of Psychopharmacology'de yayımlanan bir çalışma, yüksek polifenol içeren bitter çikolata tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre kendilerini çok daha sakin ve mutlu hissettiklerini ortaya koymuştur. İçindeki triptofan sayesinde beyinde serotonin üretimini destekler.
2. YAĞLI BALIKLAR (OMEGA-3 KAYNAĞI) Somon, ton balığı ve uskumru gibi balıklar beyin sağlığı için kritiktir. Harvard Sağlık Yayınları'na göre, Omega-3 yağ asitleri beyin hücre zarlarından kolayca geçebilir ve ruh halini düzenleyen moleküllerle etkileşime girebilir. Omega-3 eksikliği, klinik depresyon riskini artırmaktadır.
3. FERMENTE GIDALAR (KEFİR, YOĞURT VE TURŞU) "Mutluluk hormonu" olarak bilinen serotoninin yüzde 90'ından fazlası aslında bağırsaklarda üretilir. Psychiatry Research dergisinde yayımlanan bir araştırma, probiyotik açısından zengin fermente gıdaların tüketilmesinin sosyal kaygı (sosyal anksiyete) belirtilerini azalttığını göstermiştir. Sağlıklı bir bağırsak florası, doğrudan sağlıklı bir zihin demektir.
4. MUZ (B6 VİTAMİNİ VE DOĞAL ŞEKER) Muz, hızlı bir enerji kaynağı olmasının ötesinde tam bir mod yükselticidir. İçerdiği yüksek B6 vitamini, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin sentezlenmesine yardımcı olur. Ayrıca içerdiği lifler sayesinde kan şekerini dengede tutarak ani ruh hali değişimlerini engeller.
5. YULAF (DENGELİ KAN ŞEKERİ) Sabahları yulaf yemek, güne daha stabil bir ruh haliyle başlamanızı sağlar. Düşük glisemik indeksli karbonhidratlar üzerine yapılan araştırmalar, bu gıdaların kan şekerini yavaş yükselterek gün boyu enerji seviyesini ve ruh halini dengede tuttuğunu kanıtlıyor. Yulaf ayrıca ruh halini iyileştiren önemli bir mineral olan selenyum içerir.
