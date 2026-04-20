Dopamin, serotonin ve GABA... Ruh halinizi iyileştiren 5 besin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dopamin, serotonin ve GABA... Ruh halinizi iyileştiren 5 besin

Ruh halini iyileştiren 5 besin gün yüzüne çıktı.

Foto - Dopamin, serotonin ve GABA... Ruh halinizi iyileştiren 5 besin

Bazı besinler, dopamin, serotonin ve GABA gibi nörotransmiterleri etkileyerek ruh halinizi iyileştirebilecek bileşikler içerir. Ruh halini iyileştiren sağlıklı besinler arasında muz, yulaf, çilek ve kuruyemişler sayılabilir. İşte ruh halini iyileştiren 5 besinin faydaları… Beslenme ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiye dair dünyada birçok araştırma yapılıyor. Peki, gerçekten besinler ruh halini iyileştirir mi?

Foto - Dopamin, serotonin ve GABA... Ruh halinizi iyileştiren 5 besin

Bazı besinler, dopamin, serotonin ve GABA gibi nörotransmiterleri etkileyerek ruh halinizi iyileştirebilecek bileşikler içerir. Ruh halini iyileştiren sağlıklı besinler arasında muz, yulaf, çilek ve kuruyemişler sayılabilir. İşte ruh halini iyileştiren 5 besinin faydaları… Beslenme ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiye dair dünyada birçok araştırma yapılıyor. Peki, gerçekten besinler ruh halini iyileştirir mi?

Foto - Dopamin, serotonin ve GABA... Ruh halinizi iyileştiren 5 besin

Yedikleriniz sadece kilonuzu değil, aynı zamanda ruh halinizi de belirliyor! Araştırmalar, bazı besinlerin beyindeki kimyasal dengeleri düzenleyerek depresyon ve kaygı belirtilerini hafifletebildiğini gösteriyor.

Foto - Dopamin, serotonin ve GABA... Ruh halinizi iyileştiren 5 besin

1. BİTTER ÇİKOLATA (POLİFENOL DEPOSU) Çikolata sadece tadıyla değil, içindeki bileşiklerle de mutluluk veriyor. Journal of Psychopharmacology'de yayımlanan bir çalışma, yüksek polifenol içeren bitter çikolata tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre kendilerini çok daha sakin ve mutlu hissettiklerini ortaya koymuştur. İçindeki triptofan sayesinde beyinde serotonin üretimini destekler.

Foto - Dopamin, serotonin ve GABA... Ruh halinizi iyileştiren 5 besin

2. YAĞLI BALIKLAR (OMEGA-3 KAYNAĞI) Somon, ton balığı ve uskumru gibi balıklar beyin sağlığı için kritiktir. Harvard Sağlık Yayınları'na göre, Omega-3 yağ asitleri beyin hücre zarlarından kolayca geçebilir ve ruh halini düzenleyen moleküllerle etkileşime girebilir. Omega-3 eksikliği, klinik depresyon riskini artırmaktadır.

Foto - Dopamin, serotonin ve GABA... Ruh halinizi iyileştiren 5 besin

3. FERMENTE GIDALAR (KEFİR, YOĞURT VE TURŞU) "Mutluluk hormonu" olarak bilinen serotoninin yüzde 90'ından fazlası aslında bağırsaklarda üretilir. Psychiatry Research dergisinde yayımlanan bir araştırma, probiyotik açısından zengin fermente gıdaların tüketilmesinin sosyal kaygı (sosyal anksiyete) belirtilerini azalttığını göstermiştir. Sağlıklı bir bağırsak florası, doğrudan sağlıklı bir zihin demektir.

Foto - Dopamin, serotonin ve GABA... Ruh halinizi iyileştiren 5 besin

4. MUZ (B6 VİTAMİNİ VE DOĞAL ŞEKER) Muz, hızlı bir enerji kaynağı olmasının ötesinde tam bir mod yükselticidir. İçerdiği yüksek B6 vitamini, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin sentezlenmesine yardımcı olur. Ayrıca içerdiği lifler sayesinde kan şekerini dengede tutarak ani ruh hali değişimlerini engeller.

Foto - Dopamin, serotonin ve GABA... Ruh halinizi iyileştiren 5 besin

5. YULAF (DENGELİ KAN ŞEKERİ) Sabahları yulaf yemek, güne daha stabil bir ruh haliyle başlamanızı sağlar. Düşük glisemik indeksli karbonhidratlar üzerine yapılan araştırmalar, bu gıdaların kan şekerini yavaş yükselterek gün boyu enerji seviyesini ve ruh halini dengede tuttuğunu kanıtlıyor. Yulaf ayrıca ruh halini iyileştiren önemli bir mineral olan selenyum içerir.

Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor da AK Partili belediyelere yapılmıyor?
Gündem

Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor da AK Partili belediyelere yapılmıyor?

Araştırmacı gazeteci Ece Sevim, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan ve özellikle muhalif kanallar üzerinden servis edilen "Neden sadece ..
Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme!
Gündem

Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme!

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Erzurum'daki işlemleri devam ederken gözaltı süresinin..
Kalibaf'tan Washington'a Venezuela salvosu! Teslim alma planları çöktü!
Gündem

Kalibaf'tan Washington'a Venezuela salvosu! Teslim alma planları çöktü!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ı üç-dört günde teslim alma hayallerinin hüsranla sonuçlandığını ilan etti. Washing..
Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle
Dünya

Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin İsrail ziyareti sırasında iki ülke arasında havacılık, güvenlik ve yapay zeka alanlarını kapsayan i..
Avrupa basınından Türkiye itirafı! Sonunda kabul ettiler
Gündem

Avrupa basınından Türkiye itirafı! Sonunda kabul ettiler

Alman Die Zeit gazetesi, Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin analizinde Türkiye’nin aynı anda farklı aktörlerle temas kurabilen esnek diplom..
Önce kendisi sonra babası! Seküler mahallede şiddet zinciri
Gündem

Önce kendisi sonra babası! Seküler mahallede şiddet zinciri

Modern hayat maskesi altında yaşanan aile facialarına bir yenisi daha eklendi. "Eyvah Kızım Büyüdü" dizisiyle tanınan ve sözde nezih hayatıy..
