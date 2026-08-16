İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

GÜLERYÜZ KUYUMCULUK’TA 66,2 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ, 26,2 MİLYAR TL NAKİT YATIRMA Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı. Aynı dönemde 17,26 milyar TL para girişi, 18,32 milyar TL para çıkışı kaydedilirken şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon TL, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon TL oldu. Özellikle 2023 yılında 2 milyar 89 milyon TL nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon TL nakit çekme, 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon TL nakit yatırma ve 826 milyon TL nakit çekme kaydedildi