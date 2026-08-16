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İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

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İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

Emniyet ve adli makamların amansız takibiyle çökertilen Alihan Kuriş suç örgütünün, ecdat mirası vakıfları ve ticari yapıları kullanarak çevirdiği devasa şantaj ve kara para aklama çarkı deşifre edildi.

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Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

MASAK tarafından hazırlanan raporda, milyarlarca liralık kaynağı meçhul para trafiği, şüpheli nakit yatırmalar ve örgüt elebaşının ailesi üzerine geçirilmiş devasa gayrimenkul serveti ortaya döküldü.

#2
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

SUÇLAMALARIN ODAĞINDA MALİ YAPI VAR Soruşturmada yapılanmanın mali kaynaklarının nasıl kullanıldığı ve yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı. Şüpheliler hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve yurt dışına para aktarma iddiaları bulunurken, operasyonun ardından el konulan ve incelemeye alınan varlıkların kapsamı da merak konusu oldu.

#3
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

GÜLERYÜZ KUYUMCULUK’TA 66,2 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ, 26,2 MİLYAR TL NAKİT YATIRMA Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı. Aynı dönemde 17,26 milyar TL para girişi, 18,32 milyar TL para çıkışı kaydedilirken şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon TL, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon TL oldu. Özellikle 2023 yılında 2 milyar 89 milyon TL nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon TL nakit çekme, 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon TL nakit yatırma ve 826 milyon TL nakit çekme kaydedildi

#4
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

HİSAR SAĞLIK’TA MİLYARLIK NAKİT HAREKETLERİ: “ABDULLAH ÖZCAN YAVUZ TESLİMATI” AÇIKLAMALARI Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarında milyarlarca liralık nakit hareketleri belirlendi. Yüksek tutarlı nakitlerin bir bölümünde “Abdullah Özcan Yavuz teslimatı”, “Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan” ve “Abdullah Özcan Yavuz adına Kasım Arınç tarafından yatırılan” açıklamalarının kullanıldığı görüldü. MASAK özellikle 2024 yılında ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret etti.

#5
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

“NURETTİN KAYA TESLİMATI” 1 MİLYON DOLAR, İKİ GÜN SONRA ENERJİ ŞİRKETİNE 15 Kasım 2022'de Akdeniz Toros hesabına “Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamasıyla 989 bin 800 dolar, karşılığı 18 milyon 392 bin TL yatırıldı. Bir gün sonra CW Enerji'ye “GES için panel alımı ön ödemesi” açıklamasıyla 989 bin 645 dolar gönderildi. 7 Kasım 2023'te ise “Nurettin Kaya tarafından nakit yatırılan” açıklamasıyla 1 milyon dolar hesaba yatırıldı. İki gün sonra yine yaklaşık 1 milyon dolar CW Enerji'ye aktarıldı

#6
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

*MASAK’TAN KRİTİK TESPİT: “ŞÜPHELİ FİNANSAL İŞLEMLER ORGANİZE BİR ÇALIŞMANIN SONUCU OLABİLİR”* Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda, Alihan Kuriş Suç Örgütüyle ilişkili şirket bölünmeleri ve devirleri, ödeme kuruluşlarından alınan paralar, kaynağı izaha muhtaç yüksek nakit girişleri, vakıf hesaplarından ticari şirketlere transferler, karşılıklı yüksek tutarlı alış-satışlar, ticari kayıtlarla uyumsuz yurt dışı döviz girişleri ve vergi iadesi kayıtları birlikte ele alındı. Kurul, kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu değerlendirmesine vardı.

#7
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

ÜMRAN EĞİTİM’DE 1 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA GİRİŞİ: NAKİT GELDİ, PARA BAŞKA ŞİRKETLERE AKTARILDI MASAK kayıtlarında Ümran Eğitim'in 2017-2026 döneminde 1 milyar TL'yi aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü. Raporda hesaba yatırılan nakitlerin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların ardından aynı gün ya da takip eden günlerde Çamlıca Basım Yayın, Akdeniz Toros ve başka şirketlere transferler yapıldığına ilişkin çok sayıda işlem örneği yer aldı. Mevcut başlığın miktar eklenerek bu şekilde güçlendirilmesini öneriyorum.

#8
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

9,3 MİLYON TL’LİK “46 BÜYÜKBAŞ KURBAN” PARASI İADE EDİLDİ, AYNI TUTAR BAŞKA KİŞİYE GÖNDERİLDİ 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin TL, “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderildi. Ertesi gün aynı para “Yanlış Gelen Paranın İadesi” açıklamasıyla Ümran Eğitim hesabına döndü. Ardından Ahmet Seven'e yine 9 milyon 300 bin TL, bu kez “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla gönderildi. Aynı günlerde şirket hesabına milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri ve farklı kişilere yüksek tutarlı para çıkışları da kaydedildi.

#9
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

VAKIFTA 567 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ: “BAĞIŞ” VE DİĞER GİRİŞLERİN ARDINDAN ŞİRKETLERE TRANSFER Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon TL olarak kaydedildi. Vakıftan Ümran Eğitim'e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon TL, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon TL gönderildi. MASAK, vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve “bağış” açıklamalı para girişlerinin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirilmesine dikkat çekti.

#10
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

2022’DEN SONRA ŞİRKETLERİN MALİ HAREKETLİLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA MASAK, incelenen şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin biçimde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleriyle mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığını belirledi. Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması raporun dikkat çektiği ortak özellikler arasında yer aldı. Burada “örgütün mali hareketliliğinde sıçrama” yerine “soruşturma kapsamındaki şirketlerin mali hareketliliğinde sıçrama” denilmesi rapora daha sıkı biçimde bağlı kalır.

#11
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

ŞİRKETLER VE VAKIFLAR ARASINDA BİRBİRİNİ TAKİP EDEN PARA TRAFİĞİ Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere raporda yer alan kuruluşlar arasında hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantılar görüldü. Vakıftan Ümran Eğitim'e, Ümran Eğitim'den Akdeniz Toros ve Çamlıca Basım'a, Akdeniz Toros'a yurt dışından gelen bazı dövizlerden ise İstanbul Hisar Turizm ve Çamlıca Basım'a uzanan işlem zincirleri raporda art arda sıralandı.

#12
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

ANNE KURİŞ ÜZERİNE 138 TAŞINMAZ ÇIKTI Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olması dikkat çekti. Anne Kuriş'in üzerine tescilli tam 138 taşınmaz olduğu saptandı. Hayatını kaybeden babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerine ise 26 taşınmaz kayıtlı olduğu belirlendi.

#13
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

SAKARYA'DAKİ TARLA, OFİS VE ARSA YATIRIMLARI Serdivan'da 21 bin 432 metrekare büyüklüğünde, içerisinde ahır bulunan ahşap ev ve devasa tarla ile Erenler'de 1055,2 metrekare alan üzerine kurulu üç katlı betonarme ofis, iş yeri ve arsası da ailenin mülkleri arasında yer aldı.

#14
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

AKDENİZ TOROS’TA MİLYARLIK ALIŞ-SATIŞ; MASAK’TAN SAHTE FATURALAŞMA ŞÜPHESİ Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin mal alış ve satış hacminde özellikle son yıllarda büyük artış meydana geldiği belirlendi. MASAK, bazı şirketlerle yüksek tutarlı işlemlerin çift yönlü gerçekleşmesini ayrıca değerlendirdi.

#15
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

Bir şirketten yüksek tutarda mal alınırken aynı şirkete yüksek tutarda mal satılması şeklindeki işlemlerin, iade veya benzeri olağan ticari gerekçeler dışında kalması halinde sahte faturalaşma açısından araştırılması gereken bir görünüm oluşturduğu değerlendirildi.

#16
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

İSTANBUL VE SAKARYA'DA DEVASA DEĞERDE MÜLKLER Soruşturma dosyasında yer alan detaylı mülk listelerinde, Türkiye'nin en değerli lokasyonlarında yer alan lüks konutlar, geniş araziler ve ticari ofisler göze çarptı.

#17
Foto - İşte Alihan Kuriş suç örgütünün açıklanan mal varlığı

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Akıl Tutulması ve Kutsal Sömürü: Bir Cemaatin Gölgesinde İradenizi Kime Sattınız?Bir insanın manevi arayışlarla, saf duygularla bir yapıya dahil olması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak bu bağlılığın, zamanla bir liderin kişisel ihtiraslarına, ekonomik gücüne ve siyasi emellerine hizmet eden bir köleliğe dönüşmesi asla kabul edilemez. Bugün kendisini bir cemaate ait hisseden birçok insan, ne yazık ki inanca değil, o inancı pazarlayan bir sisteme itaat etmektedir. Peşinden gittiğiniz yapıların ve liderlerin sizi nasıl birer "sağmal kaynağa" dönüştürdüğünü görmek için aklınızı prangalarından kurtarmanın vakti gelmiştir.1. Kutsal Maskeli Kölelik: İradeyi Lidere SatmakBir lidere veya cemaate duyulan bağlılık, sorgulama yeteneğini yok ediyorsa oradaki bağ inanç değil, manevi bir uyuşturulma halidir. Size sorgulamanın "günah", eleştirmenin ise "sadakatsizlik" olduğu yalanı aşılandı. Bu korku imparatorluğu sayesinde kendi aklınızı ve vicdanınızı bir otoriteye teslim ettiniz. Unutmayın ki aklını kullanmayanları bekleyen son, sadece o liderin dünyevi çıkarlarını koruyan birer robota dönüşmektir. Yaratıcı size doğrudan hitap ederken, araya koyduğunuz ve hatasız ilan ettiğiniz o fanilerin günahlarına daha ne kadar ortak olacaksınız?2. Duvarların Arkasındaki Yalanlar ve Hakikat KorkusuCemaat içindeki varlığınızı korumak için dış dünyayla bağlarınızı koparmanız istendi. Sadece liderin dediklerinin yankılandığı o kapalı kutularda, dışarıdan gelen her haklı eleştiriye "komplo" ya da "saldırı" diyerek kendinizi avuttunuz. Bu bir sadakat değil, hakikatle yüzleşmekten korkma acizliğidir. Gerçekler ortaya çıktığında pişkince sırıtan, sorumluluk almayan ve sizi sadece birer sayıdan ibaret gören yapıların arkasında durmak, kendi insanlığınıza ve inancınıza ihanettir. İçinde bulunduğunuz yankı odasının duvarlarını yıkmadığınız sürece, sömürüldüğünüzü asla fark edemezsiniz.3. İnanç Sömürüsü: Sağmal Birer Kaynak mısınız, Özgür Birer Kul mu?Bağlı olduğunuz yapının kurumsal gücü, parası ve siyasi nüfuzu artarken sizin manevi dünyanız gerçekten güzelleşiyor mu? Yoksa sadece o yapının çarkları dönsün diye maddi ve manevi olarak sağılan birer piyon musunuz? Hakiki maneviyat, insanı özgürleştirir ve ahlaken yüceltir. Sizi suçluluk duygusuyla manipüle eden, korkuyla dizayn eden ve liderin hatalarını kutsal kılıflarla kapatmaya çalışan her sistem bir sömürü mekanizmasıdır. İslam'ın evrensel ahlak ilkelerini, peşinden gittiğiniz kişilerin şahsi menfaatleriyle kıyasladığınızda gerçeği göreceksiniz. Ama görmek için önce bakacak cesaretiniz olmalıdır.SonuçHiçbir beşeri yapı, hiçbir hoca veya lider, sizin aklınızdan ve vicdanınızdan daha kutsal değildir. Gerçek sadakat, körü körüne biat edip haksızlıklara göz yummak değil; yanlış giden eğriliğe karşı "dur" diyebilme ahlakıdır. Peşinden gittiğiniz kişilerin hatalarını savunmak için eğilip bükülmek yerine, dimdik durup aklınızı geri isteyin. Aksi takdirde, mukaddes değerlerinizi sömürenlerin elinde birer figüran olarak kalmaya ve modern bir köleliği inanç zannetmeye mahkum olacaksını
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