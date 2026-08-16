Ev alanı da satanı da ilgilendiriyor! Fiyat kriterleri değişti

YÜKSEK AİDAT, YÜKSEK HİZMET ANLAMINA GELMEYEBİLİYOR Site yönetimindeki sorunlar, konutun değerini olumsuz etkileyebiliyor. Yüksek aidat ödenmesine rağmen temizlik, güvenlik ve bakım hizmetlerinin yetersiz kalması, ortak alanlarda elektrik veya su kesintilerinin yaşanması ve asansörlerin düzenli çalışmaması gibi problemler hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de satış sürecini zorlaştırıyor.