  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gece yatmadan önce bunları tükettiğinizde uyku kalitenizi bozar! Aman dikkat, acil bırakın! İşte 9 o şey

Güney Kıbrıs şokta! Haber yapan basın yazdı: 7 bin ton hellimin üretiminde süt tozu kullanıldı! Skandal sözler

Faydaları saymakla bitmeyen bitki: Çam yağı! Meğer öyle bir faydası varmış ki, şu an duyan büyük şok geçirebilir

Gazze’de katliam yapan Siyonist İsrail’de, Kıbrıs harekatı tekrarlar mı korkusu! Ayşe tatile çıkabilir!

Türkiye ile Mısır güçleri birleştiriyor: 15 milyar doları aşacak! Harekete geçtiler

Moskova beyaza büründü

Villa inşaatında ortaya çıktı!

Dünya lansmanı 5 Kasım’da! Škoda amiral gemisinin çizimlerini paylaştı!

Ceyhan Nehri'nde sonbahar

Türk şirketi enerjiye tamı tamına 2 milyar dolarlık yatırım yaptı! İki şirket 15 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak
Kadın - Aile
8
Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş

2023-10-26 14:36:54
Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş

Domates konservesi için önemli hazırlıklar kış mevsimi başlar. Kış ayları için yapılan ve kahvaltıda en çok ve sık tüketilen besinlerden domates. Domates Türk Sofralardan eksik olmazken Ancak domates konservesi yapmanın son derece önemli püf noktaları vardır. Özellikle konserve yaparken içine neler konulması gerektiği önemlidir. Domates konservesine tuz ve yağ konur mu sorusunun yanıtı

#1
Foto - Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş

Domates konservesi kış ayları için yapılan önemli hazırlıklardan biridir. Yaz domatesinin lezzetini tüm sene tatmak isteyen kişiler cam kavanozlar içerisinde domatesi konserve olarak saklamaktadır. Ancak domates konservesi yapmanın son derece önemli püf noktaları vardır. Özellikle konserve yaparken içine neler konulması gerektiği önemlidir. Domates konservesine tuz ve yağ konur mu sorusunun yanıtı konserve yapmadan önce mutlaka bilinmelidir.

#2
Foto - Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş

Domates konservesi yapmanın en önemli inceliklerinden birisi içerisine eklenmesi gereken tuzun miktarıdır. Hem lezzetli olması hem de bozulmaması açısından tuz konulması dikkat edilen konular içerisindedir. Bununla birlikte domates konservesine yağ koyulup koyulmadığı da merak edilenler arasında yer almaktadır. Domates konservesine tuz ve yağ konur mu sorularına yanıt bulmak lezzetli konserveler yapabilmek için önemlidir.

#3
Foto - Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş

Kış aylarında tüketmek için yapılan domates konservesine tuz konması oldukça önemlidir. Ancak bu aşamada ayarını bilmek gerekir. Fazla ya da eksik tuz kullanmak konservenin istenilen lezzetin yakalanamamasına neden olabilir. Böyle durumlarda kilogram başına ne kadar tuz konulduğunu bilmek tam lezzetinde konserve ortaya çıkarmada önemlidir. Domates konservesine tuz mutlaka konulması gerekenlerden biridir. Bununla birlikte 1 kilogram domates için 1 tatlı kaşığı kadar tuz koymak yeterli olmaktadır. Bu oranı da kişiler damak zevkine göre artırabilir ya da azaltabilirler.

#4
Foto - Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş

Domates Konservesine Yağ Koyulur mu? Domates konservesi yaparken tuz kadar önemli olan noktalardan birisi de yağ kullanımıdır. Konservenin daha lezzetli olması için yağ ihtiyaç duyulan malzemelerden biridir. Ancak 5 kiloluk domates için yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullanmak yeterli olmaktadır. Kullanılacak olan yağın miktarı domatesin miktarına göre belirlenmelidir.

#5
Foto - Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş

Şişe Domatese Tuz Konur mu? Şişede domates konservesi yapan kişiler yine tuz konusuna dikkat etmelidir. Domates koyulaşmaya ve kıvamını bulmaya başladıktan sonra dövülmüş kaya tuzu içerisine atılmalıdır. Bu tuzun miktarı 1 ya da 2 yemek kaşığı kadar olmalıdır.

#6
Foto - Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş

Tuz ve yağ kullanımı domatese göre değişmektedir.

#7
Foto - Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş

Aynı zamanda tuz konusunda her zaman kaya tuzu tercih edilir. Konserveler için ince tuz yerine iri kaya tuzu çok daha fazla tercih edilmektedir.

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak
Ekonomi

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

24 yıldır faaliyet gösteren Sed Geri Dönüşüm Metal Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.
Son dakika... İsrail dünyaya ilan etti! Bu gece Gazze'de büyük katliam yapacaklar
Gündem

Son dakika... İsrail dünyaya ilan etti! Bu gece Gazze'de büyük katliam yapacaklar

Katil İsrail ordusu, internet bağlantısının tamamen kesildiği Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdığını ve bu gece kara operasy..
Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı
Dünya

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yazılı bir açıklama ile çağırısında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıl..
Jeffry Flake'den Türkiye mesajı
Gündem

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşt..
Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA
Gündem

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Hamas, Moskova’da ikili ilişkilerde bulunuyor. İsrail ve ABD’nin saldırıları altında bulunan Hamas’ın Moskova’daki görüşmeleri büyük bir öne..
Katar rehine krizinde devreye girdi: Katar'dan çarpıcı tarihi bir çağrı!
Dünya

Katar rehine krizinde devreye girdi: Katar'dan çarpıcı tarihi bir çağrı!

İsrail ile Hamas arasında savaş devam ederken , iki tarafında elinde bulunan rehinelerle ilgili açıklama geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23