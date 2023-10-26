Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş

Kış aylarında tüketmek için yapılan domates konservesine tuz konması oldukça önemlidir. Ancak bu aşamada ayarını bilmek gerekir. Fazla ya da eksik tuz kullanmak konservenin istenilen lezzetin yakalanamamasına neden olabilir. Böyle durumlarda kilogram başına ne kadar tuz konulduğunu bilmek tam lezzetinde konserve ortaya çıkarmada önemlidir. Domates konservesine tuz mutlaka konulması gerekenlerden biridir. Bununla birlikte 1 kilogram domates için 1 tatlı kaşığı kadar tuz koymak yeterli olmaktadır. Bu oranı da kişiler damak zevkine göre artırabilir ya da azaltabilirler.