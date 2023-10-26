2023-10-26 14:36:54 Domates yiyenler, evinde domates konservesi yapmak isteyenler için: tuz ve yağ koyulur mu? Tüyo buymuş
Domates konservesi için önemli hazırlıklar kış mevsimi başlar. Kış ayları için yapılan ve kahvaltıda en çok ve sık tüketilen besinlerden domates. Domates Türk Sofralardan eksik olmazken Ancak domates konservesi yapmanın son derece önemli püf noktaları vardır. Özellikle konserve yaparken içine neler konulması gerektiği önemlidir. Domates konservesine tuz ve yağ konur mu sorusunun yanıtı