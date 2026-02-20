Stoklar tükenince başka bir seçenek kalmadı! İptal edilen füze programına çaresiz geri dönüldü

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

ABD yönetimi, daha önce bütçe kısıtlamaları nedeniyle iptal ettiği SM-3 Block IB füze programını, 2026 savunma bütçesinden 475 milyon dolar ayırarak yeniden başlattı. İran’ın balistik tehditlerine karşı İsrail’i savunurken stokların hızla erimesi, Pentagon’u üretim kapasitesini dört katına çıkaracak bir seferberliğe zorladı. Raytheon ile yapılan yeni anlaşma, sadece bu füzeleri değil, Tomahawk ve AMRAAM gibi kritik sistemlerin üretimini de rekor seviyelere çıkarmayı hedefliyor.

Sipariş edilecek nihai füze sayısı, fiyat revizyonları ve sözleşme şartları dahil olmak üzere MDA ile Raytheon arasındaki müzakerelere bağlı olacak. Füzeler için ayrılan finansman daha önce ABD Füze Savunma Ajansı’nın (MDA) bütçe talebinden çıkarılmıştı. Block IB versiyonunun tedariki, 2025 mali yılı bütçe teklifine dahil edilmemiş ve bu durum ABD Kongre üyeleri tarafından eleştirilmişti.

Konu, SM-3 füzelerinin aktif muharebe kullanımının ardından önem kazandı. Nisan 2024 dahil olmak üzere söz konusu füzeler, sivil altyapıyı hedef alan İran balistik tehditlerini önlemek amacıyla kullanıldı. Yoğun operasyonel kullanım stokların azalmasına ve tedarik sıkıntılarına yol açtı. SM-3 IB tedarikine devam edilmesi kararı, RTX’in Raytheon iş birimi ile Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanlığı arasında beş kritik füzenin üretimini önemli ölçüde artırmak amacıyla imzalanan beş çerçeve anlaşmanın bir parçası olarak alındı. Diğer dört füze; Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA), Standard Missile-6 (SM-6), Tomahawk ve AIM-120 AMRAAM’dır.

Bu ayın başında duyurulan anlaşmalar, ABD Savaş Bakanlığı ile Lockheed Martin arasında Ocak ayı başında imzalanan ilk benzer anlaşmadan bu yana yapılan anlaşmalar zincirinin son halkasını oluşturdu. Lockheed Martin tarafından üretilen THAAD sistemleri için PAC-3 MSE üretiminin üç kattan fazla artırılmasını kapsayan ilk anlaşmayı imzalamıştı. SM-3 IB tedariki Mart 2024’te 2025 Mali Yılı Başkanlık Bütçe Talebi kapsamında iptal edilmişti. Bu karar, ABD kuvvetlerinin İsrail’i İran balistik füze saldırılarına karşı savunurken SM-3 kullanmasının ardından ABD Kongresi’nde eleştirilere yol açmıştı. Trump yönetiminin 2026 Mali Yılı MDA Bütçe Talebi, AEGIS BMD (SM-3 IB) Tedarik Hesabı’na sıfır dolar tahsis etmişti. Ancak Temmuz ayında Senato Tahsisatlar Savunma Alt Komitesi taslak Savunma Tahsisat Yasası’nda 450 milyon dolar kaynak ayırdı. Nihai olarak bu ayın başında imzalanan 2026 Birleştirilmiş Tahsisatlar Yasası ile tutar 475 milyon dolar oldu.

Tedarik edilecek füze sayısı Raytheon ile yürütülecek sözleşme görüşmelerine bağlı olacak. Mevcut SM-3 IB üretimi aylık 3-4 adet füze seviyesinde bulunuyor ve azami kapasite 5 adet füze olarak ifade ediliyor. Üretimin iki ila dört katına çıkarılması halinde aylık 6 ila 20 adet füze seviyesine ulaşılması öngörülüyor. SM-3 IIA üretim hattı hâlihazırda ayda 2 adet füze ile azami kapasitede çalışıyor ve plan kapsamında ayda 3 adet füzeye çıkarılması hedefleniyor. SM-6 üretiminin 500 adedin üzerine çıkarılması planlanıyor. Mevcut yıllık üretim tabanı 125 adet seviyesinde bulunuyor.

