Stoklar tükenince başka bir seçenek kalmadı! İptal edilen füze programına çaresiz geri dönüldü
ABD yönetimi, daha önce bütçe kısıtlamaları nedeniyle iptal ettiği SM-3 Block IB füze programını, 2026 savunma bütçesinden 475 milyon dolar ayırarak yeniden başlattı. İran’ın balistik tehditlerine karşı İsrail’i savunurken stokların hızla erimesi, Pentagon’u üretim kapasitesini dört katına çıkaracak bir seferberliğe zorladı. Raytheon ile yapılan yeni anlaşma, sadece bu füzeleri değil, Tomahawk ve AMRAAM gibi kritik sistemlerin üretimini de rekor seviyelere çıkarmayı hedefliyor.