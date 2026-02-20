Stoklar tükenince başka bir seçenek kalmadı! İptal edilen füze programına çaresiz geri dönüldü

Bu ayın başında duyurulan anlaşmalar, ABD Savaş Bakanlığı ile Lockheed Martin arasında Ocak ayı başında imzalanan ilk benzer anlaşmadan bu yana yapılan anlaşmalar zincirinin son halkasını oluşturdu. Lockheed Martin tarafından üretilen THAAD sistemleri için PAC-3 MSE üretiminin üç kattan fazla artırılmasını kapsayan ilk anlaşmayı imzalamıştı. SM-3 IB tedariki Mart 2024’te 2025 Mali Yılı Başkanlık Bütçe Talebi kapsamında iptal edilmişti. Bu karar, ABD kuvvetlerinin İsrail’i İran balistik füze saldırılarına karşı savunurken SM-3 kullanmasının ardından ABD Kongresi’nde eleştirilere yol açmıştı. Trump yönetiminin 2026 Mali Yılı MDA Bütçe Talebi, AEGIS BMD (SM-3 IB) Tedarik Hesabı’na sıfır dolar tahsis etmişti. Ancak Temmuz ayında Senato Tahsisatlar Savunma Alt Komitesi taslak Savunma Tahsisat Yasası’nda 450 milyon dolar kaynak ayırdı. Nihai olarak bu ayın başında imzalanan 2026 Birleştirilmiş Tahsisatlar Yasası ile tutar 475 milyon dolar oldu.