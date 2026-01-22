Altın yatırımcısı nefesini tuttu! Trump ve Merkez Bankası kıskacında altın için kader anı!
Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte "güvenli liman" altına olan talep artarken, gram altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dün ons altın fiyatındaki yükselişten destek bularak günü yüzde 1,5’lik dev bir primle kapatan gram altın, 2026 yılının başında 6 bin 700 lira barajını da yıkarak 6 bin 716,5 liradan günü tamamlamıştı. Bugün sabah saatleri itibarıyla yatay bir başlangıç yapan altın, saat 09.35 sularında 6 bin 718 lira seviyelerinde işlem görerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.