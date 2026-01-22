  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Altın yatırımcısı nefesini tuttu! Trump ve Merkez Bankası kıskacında altın için kader anı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın yatırımcısı nefesini tuttu! Trump ve Merkez Bankası kıskacında altın için kader anı!

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte "güvenli liman" altına olan talep artarken, gram altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dün ons altın fiyatındaki yükselişten destek bularak günü yüzde 1,5’lik dev bir primle kapatan gram altın, 2026 yılının başında 6 bin 700 lira barajını da yıkarak 6 bin 716,5 liradan günü tamamlamıştı. Bugün sabah saatleri itibarıyla yatay bir başlangıç yapan altın, saat 09.35 sularında 6 bin 718 lira seviyelerinde işlem görerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

#1


Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 273 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 887 liradan satılıyor. Altının onsu da yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 822 dolardan işlem görüyor.

#2


Jeopolitik ve ticari gerginlikler güvenli liman varlıklara ilginin devam etmesini sağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki açıklamaları ise kıymetli metallerin yönü üzerinde etkili oluyor.

#3


-Trump, Grönland tarifelerini uygulamayacağını bildirdi Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu savunan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler talep ettiğini bildirdi. Trump, bölgenin kontrolünü ele alma konusunda "güç kullanmayacağını" ifade etti.

#4


Ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Trump, bu görüşme sonucunda Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını açıkladı.

#5


Trump, bu kapsamda Grönland konusunda Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını belirtti.

#6


Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu söyledi.

#7


AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

#8


Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

