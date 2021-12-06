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Ekonomi
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Dolar ne kadar bugün dolar kuru kaç TL? Anlık dolar fiyatı 6 Aralık 2021

2021-12-06 09:47:24
Dolar ne kadar bugün dolar kuru kaç TL? Anlık dolar fiyatı 6 Aralık 2021

Dolar fiyatı kasım ayında bir hayli hareketli günler geçirdi. Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasının ardından rekor üstüne rekor kırdı. 16 Aralık’ta Merkez Bankası toplanıp bir kez daha faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin faizleri indireceği sinyalini bir önceki toplantısında vermişti. Piyasaların gözü kulağa Merkez Bankası faiz kararında olurken, vatandaş ise dolar ne kadar, bugün dolar kaç TL, dolar kuru düştü mü çıktı mı? sorularını sormakta. İşte 6 Aralık 2021 dolar kuru anlık fiyatları.

#1
Foto - Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta Ocak 2014’ten bu yana ilk kez piyasaya müdahale etmiş ve rekor kıran doların ateşini bir miktar düşürmüştü. Ancak kurun yeniden yükselmesi Merkez Bankası’nı bir kez daha harekete geçirerek satım yönünde doğrudan müdahale etti. Müdahalenin gerekçesi ise ‘döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları’ olarak ifade edildi.

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta Ocak 2014’ten bu yana ilk kez piyasaya müdahale etmiş ve rekor kıran doların ateşini bir miktar düşürmüştü. Ancak kurun yeniden yükselmesi Merkez Bankası’nı bir kez daha harekete geçirerek satım yönünde doğrudan müdahale etti. Müdahalenin gerekçesi ise ‘döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları’ olarak ifade edildi.

#2
Foto - Geçen hafta dolar/TL yüzde 10,85, euro/TL yüzde 10,69 değer kazandı.Tüm zamanların en düşük seviyelerine gerileyen TL'nin bu yıl dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 45'e ulaştı. Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Kasım'da çekirdek TÜFE'nin kısmi gerileme göstermesi nedeniyle Merkez Bankasının 16 Aralık'ta yapılacak yılın son PPK toplantısında da faiz indirmesini bekliyor.

Geçen hafta dolar/TL yüzde 10,85, euro/TL yüzde 10,69 değer kazandı.Tüm zamanların en düşük seviyelerine gerileyen TL'nin bu yıl dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 45'e ulaştı. Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Kasım'da çekirdek TÜFE'nin kısmi gerileme göstermesi nedeniyle Merkez Bankasının 16 Aralık'ta yapılacak yılın son PPK toplantısında da faiz indirmesini bekliyor.

#3
Foto - Piyasa Merkez Bankası’nın faizlerde 100 baz puan indireceği konusunda hemfikir. Faiz ve enflasyon makasının giderek açılması, üretici fiyatlarındaki rekor seviyelerin tüketiciye gelecek aylarda yansıyacağı ve dövizdeki yüksek seviyeler nedeniyle enflasyonun 2022'in ilk çeyreğinde daha da artması bekleniyor. Fakat yeni ekonomi politikası olarak adlandırılan uygulamada faizlerdeki düşüşün enflasyonu da düşüreceği öngörülüyor. Geçen haftayı 13,70 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL yeni haftaya hafif yükselişle başladı ve dolar/TL anlık fiyatları yukarı yönlü hareket halinde.

Piyasa Merkez Bankası’nın faizlerde 100 baz puan indireceği konusunda hemfikir. Faiz ve enflasyon makasının giderek açılması, üretici fiyatlarındaki rekor seviyelerin tüketiciye gelecek aylarda yansıyacağı ve dövizdeki yüksek seviyeler nedeniyle enflasyonun 2022'in ilk çeyreğinde daha da artması bekleniyor. Fakat yeni ekonomi politikası olarak adlandırılan uygulamada faizlerdeki düşüşün enflasyonu da düşüreceği öngörülüyor. Geçen haftayı 13,70 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL yeni haftaya hafif yükselişle başladı ve dolar/TL anlık fiyatları yukarı yönlü hareket halinde.

#4
Foto - Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 13,7701 TL, Dolar satış fiyatı 13,8116 TL

Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 13,7701 TL, Dolar satış fiyatı 13,8116 TL

#5
Foto - Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 13,7701 TL, Dolar satış fiyatı 13,8116 TL

Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 13,7701 TL, Dolar satış fiyatı 13,8116 TL

#6
Foto - Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 18,2157 TL, Sterlin satış fiyatı 18,3192 TL

Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 18,2157 TL, Sterlin satış fiyatı 18,3192 TL

#7
Foto - Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,6545 TL, Riyal satış fiyatı 3,6728 TL

Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,6545 TL, Riyal satış fiyatı 3,6728 TL

#8
Foto - Dolar yükselişine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Meselenin dolar olmadığını meselenin faiz olmadığını anlamak için bir adım geriye çekilip akıl ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir” dedi. Erdoğan,

Dolar yükselişine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Meselenin dolar olmadığını meselenin faiz olmadığını anlamak için bir adım geriye çekilip akıl ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir” dedi. Erdoğan, "Kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız. Bunları aşacağız. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren ekonomide gelişmiş ülkeler standartlarını yakaladığımız bir seviyeye ulaştığımızı göreceğiz." ifadesini kullandı.

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