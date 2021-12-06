Dolar ne kadar bugün dolar kuru kaç TL? Anlık dolar fiyatı 6 Aralık 2021

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta Ocak 2014’ten bu yana ilk kez piyasaya müdahale etmiş ve rekor kıran doların ateşini bir miktar düşürmüştü. Ancak kurun yeniden yükselmesi Merkez Bankası’nı bir kez daha harekete geçirerek satım yönünde doğrudan müdahale etti. Müdahalenin gerekçesi ise ‘döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları’ olarak ifade edildi.