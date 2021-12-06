2021-12-06 09:47:24 Dolar ne kadar bugün dolar kuru kaç TL? Anlık dolar fiyatı 6 Aralık 2021
Dolar fiyatı kasım ayında bir hayli hareketli günler geçirdi. Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasının ardından rekor üstüne rekor kırdı. 16 Aralık’ta Merkez Bankası toplanıp bir kez daha faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin faizleri indireceği sinyalini bir önceki toplantısında vermişti. Piyasaların gözü kulağa Merkez Bankası faiz kararında olurken, vatandaş ise dolar ne kadar, bugün dolar kaç TL, dolar kuru düştü mü çıktı mı? sorularını sormakta. İşte 6 Aralık 2021 dolar kuru anlık fiyatları.