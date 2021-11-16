  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
7
Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar ve Euro'da son dakika! 16 Kasım döviz kurları

2021-11-16 09:42:46
Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar ve Euro'da son dakika! 16 Kasım döviz kurları

Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Dolar ve euro kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar altından sonra en çok takip ettiği ve merak ettiği konular arasında dolarda ve euroda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Döviz kurlarını yakından takip edenler sıkça, "Dolar ne kadar?", "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar?" gibi soruları aratıyor. Peki, Dolar kaç TL? Euro kaç TL? İşte 16 Kasım Salı döviz kurlarındaki son dakika...

#1
Foto - Yatırımcıların yakından izlediği döviz kurları hayli hareketli. Hafyaya tansiyonu yüksek bir başlangıç yapan dolar ve euro, piyasalarda işlemlerin artmasıyla yukarı yönlü hareketlendi. Doğru zamanı kollayan yatırımcılar, özellikle dolar, Euro ve sterlinin kaç TL olduğunu aratıyor. Peki, Dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

Yatırımcıların yakından izlediği döviz kurları hayli hareketli. Hafyaya tansiyonu yüksek bir başlangıç yapan dolar ve euro, piyasalarda işlemlerin artmasıyla yukarı yönlü hareketlendi. Doğru zamanı kollayan yatırımcılar, özellikle dolar, Euro ve sterlinin kaç TL olduğunu aratıyor. Peki, Dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

#2
Foto - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü en düşük 9,8966 ve en yüksek 10,0252 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 9,9865'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün 10,0529 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 10,0050 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü en düşük 9,8966 ve en yüksek 10,0252 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 9,9865'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün 10,0529 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 10,0050 seviyesinden işlem görüyor.

#3
Foto - Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,23 değer kazanarak 11,4590'dan, sterlin/TL de yüzde 0,09 artışla 13,4310'dan satılıyor. Dolar endeksi ise cuma günü 95,3 ile yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 95,0 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,1455'ten alıcı buluyor. Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici tutumunu sona erdirebileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,23 değer kazanarak 11,4590'dan, sterlin/TL de yüzde 0,09 artışla 13,4310'dan satılıyor. Dolar endeksi ise cuma günü 95,3 ile yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 95,0 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,1455'ten alıcı buluyor. Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici tutumunu sona erdirebileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.

#4
Foto - Bugün bütçe dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin direnç, 94,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Bugün bütçe dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin direnç, 94,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.

#5
Foto -

#6
Foto -

'Türkler ülkemizde kalmalı' diyerek ilan etti
Dünya

'Türkler ülkemizde kalmalı' diyerek ilan etti

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ile ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük skandal! Mescitte ahlaksızca yakalandılar
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük skandal! Mescitte ahlaksızca yakalandılar

Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını bahane ederek, LGBT destekçisi sapkınların da destekleriyle başlattıkları olaylarla Boğaziçi Üniversites..
Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi
Kadın - Aile

Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi

Pişmaniye kurabiyesi öyle lezzetlidir ki yedikçe yemek istersiniz.
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!

ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in son halini paylaştı. Çavuşo..
İran'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: Biz hazırız
Gündem

İran'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: Biz hazırız

İran ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin bölgede barış ve istikrara hizmet edeceğini dile getiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İk..
Kılıçdaroğlu'nun tehditleri işe yaramadı! Bakan açıkladı, Kanal İstanbul için sıraya girdiler!
Ekonomi

Kılıçdaroğlu'nun tehditleri işe yaramadı! Bakan açıkladı, Kanal İstanbul için sıraya girdiler!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay