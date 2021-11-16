Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar ve Euro'da son dakika! 16 Kasım döviz kurları

Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Dolar ve euro kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar altından sonra en çok takip ettiği ve merak ettiği konular arasında dolarda ve euroda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Döviz kurlarını yakından takip edenler sıkça, "Dolar ne kadar?", "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar?" gibi soruları aratıyor. Peki, Dolar kaç TL? Euro kaç TL? İşte 16 Kasım Salı döviz kurlarındaki son dakika...