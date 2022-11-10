Doktorlar bile oraya gidiyor! Alın size doğal antibiyotik

Doktorlarımız da buraya gelip tüketiyorlar. Tamamen organiktir. Yaklaşık 5 saat ateş üzerinde kaynatıldıktan sonra bakır tabaklarda servis edilir. İçerisinde kelle, paça, beyin ve dil bulunur. Fiyatı ise geçen yıla göre 5-10 lira arttırarak 50 liradan satıyoruz” ifadelerini kullandı. Çoban, kimisinin 5, kimisinin ise günlük 10 kilometre yol kat ederek kelle paça çorbası içmeye geldiğini belirtti. Karaköprü ilçesinden kent merkezine kelle paça içmeye geldiğini ifade eden Suphi Öncel, “Ben emekli öğretmenim. Şimdilerde hayvancılıkla uğraşıyorum. Tadı çok güzel. Yediğinizde gerçek et tadını alabiliyorsunuz. Ancak yiyen bilir, yemeyen nereden bilecek. Tatmayanlara tavsiye ederim” diye konuştu.