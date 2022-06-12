Doktor bile şok oldu! Karnından 16,9 kiloluk dev kitle çıktı

16,9 kiloya ulaşan kitlenin hastanın bazı iç organlarına da zarar verdiğinin altını çizen Cazip Üstün, “Ameliyatın ardından kitleyi çıkarttık ve bundan sonra bir sorun teşkil etmeyecek. Ameliyattan önde yapılan tetkiklerde kitle o kadar büyük ki diyaframı yukarıya kaldırmış. Yani soluk alıp vermekte hasta sıkıntı yaşıyordu. Kitlenin sağ böbrek üzerine bası yapmasıyla yine o böbrekteki idrar akımı azalmış ve böbrek artık şişmeye başlamıştı. Hastaya biraz daha müdahale etmesek o böbreğini kaybedecek duruma gelebilirdi. Şimdi çok şükür bu sıkıntıların hepsi zaman içerisinde geçecek. Zaman zaman böyle büyük kitleler vücutta olabiliyor. Büyüklük olarak bakarsak hastadan çıkartılan 16,9 kilo kitle benim meslek hayatımdaki rekorum olarak tarihe geçti” diye konuştu. Kadınların benzer bir sıkıntı yaşamaması için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Üstün, ayrıca şunları söyledi: “Kadınlar, karın çevrelerinde genişleme olduğunda mutlaka bir hekime gitmeliler. Bu normal kilo almada olabilir veya karaciğer ile ilgili sorunlarda yani asit gibi karın içinde sıvı birikmiş olabilir. Bunların dışında yumurtalıklarda ya da rahimle ilgili kitle de olabilir. Karın çevresi genişlediyse, her zaman giydikleri pantolon ya da etek dar gelmeye başladıysa mutlaka bir hekime başvursunlar.”