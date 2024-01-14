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Yaşam
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Doğu Karadeniz beyaza büründü

2024-01-14 19:24:39
Doğu Karadeniz beyaza büründü

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da önceki günden itibaren etkili olan kar sebebiyle 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor.

#1
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

Rize merkezde 9, Ardeşen'de 4, Çamlıhemşin'de 12, Çayeli'nde 14, Derepazarı'nda 7, Fındıklı'da 2, İkizdere'de 16, Pazar'da 8, Güneysu, Hemşin ve Kalkandere'de 1'er olmak üzere toplam 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

#2
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

İl Özel İdaresinin 122 personeli, söz konusu yolların açılması için 55 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor. Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yürütüyor.

#3
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından merkezde 7, Ardanuç'ta 4, Arhavi'de 11, Borçka'da 20, Murgul'da 3, Hopa'da 1, Şavşat'ta 17 olmak üzere 63 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri 22 iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri, Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara geçidi ile Borçka-Hopa kara yolu üzerindeki Cankurtaran Tüneli giriş ve çıkışlarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor. Öte yandan Atabarı Kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

#4
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

İl Öze İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Çanakçı'da 4, Dereli'de 13, Doğankent'te 3, Espiye'de 13, Eynesil'de 8, Görele'de 18, Güce'de 13, Keşap'ta 25, Tirebolu'da 24 olmak üzere toplam 121 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu yollarda 54 ekip, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

#5
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

Trabzon'un önceki akşam yüksek kesimlerde başlayan kar, dünden itibaren sahil ilçelerinde de etkili oldu.

#6
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

Kar dolayısıyla Akçaabat ve Vakfıkebir'de ikişer, Araklı, Çarşıbaşı, Hayrat ve Düzköy'de üçer, Arsin, Köprübaşı, Sürmene ve Beşikdüzü'nde beşer, Of, Şalpazarı ve Tonya'da dörder olmak üzere 48 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

#7
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

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