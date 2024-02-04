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Yaşam
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Doğu Anadolu'nun incisi göz kamaştırdı

2024-02-04 11:50:12
Doğu Anadolu'nun incisi göz kamaştırdı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin incisi tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü.

#1
Foto - Doğu Anadolu'nun incisi göz kamaştırdı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarihi özelliği ve mimari yapısı ile göz kamaştıran İshak Paşa Sarayı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

#2
Foto - Doğu Anadolu'nun incisi göz kamaştırdı

Yaz ve kış ziyaretçi akınına uğrayan tarihi sarayı ziyaret eden dağcıların objektifine yansıyan görüntülerde, İshak Paşa Sarayı ve çevresinin adeta kar altında kaldığı anlar göz kamaştırdı.

#3
Foto - Doğu Anadolu'nun incisi göz kamaştırdı

#4
Foto - Doğu Anadolu'nun incisi göz kamaştırdı

#5
Foto - Doğu Anadolu'nun incisi göz kamaştırdı

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